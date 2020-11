Salajul este reprezentat in Liga 3 de fotbal de SCM Zalau si Sportul Simleu Silvaniei. Ele fac parte din seria 10 a Ligii a III-a , mai mult SCM Zalau cu 21 de puncte si un meci mai putin jucat este si liderul seriei, in carti pentru promovare, dar dupa un baraj cu locul secund din seria 9, acum pe acel loc fiind CSO Cugir cu 22p. Iata situatia in celelalte serii dupa etapa a X-a, prima din retur , mai multe jocuri prin serii fiind reprogramate in 22.11.2020.

Seria 1- Foresta Suceava si Bucovina Radauti sunt pe locurile de baraj .

Seria 2-Dunarea Braila si Otelul Galati, au fiecare 22 de puncte.

Seria 3- Pe loc 1, CS Afumati28 , pe 2 Mostistea Ulmu 21 p.

Seria 4-CSA Steaua Bucuresti26p, FCSB 2 Bucuresti,24p.

Seria 5- Corona Brasov 26, CS Blejoi 23.

Seria 6- ACSO Filiasi 18, ACS Vedita Colonesti MS 17.

Seria 7- Viitorul Selimbar 28, neinvinsa , Gaz Metan2 Medias 17p.

Seria 8- Crisul Chisineu Cris 24, Soimii Lipova 22.

Seria 9- FC Unirea Dej 25, CSO Cugir 22p.

Seria 10- SCM Zalau 21, Minaur Baia Mare20.

Din cele 100 de echipe participante in cele 10 serii de Liga 3 vor intra la baraj 20 de echipe , vor ramane 10 apoi 5 din ele vor merge in Liga 2.Vor retrograda 21 de echipe , ultimele 2 clasate si cel mai slab loc 8 din serii.

Primele doua clasate din seriile 9 si 10 se intalni in dubla mansa adica locul 1 din seria 9 cu locul cu locul 2 seria 10 si locul 1 seria 10 cu locul 2 seria 9. Invingatoarele din aceste jocuri se vor duela tur- retur , respectiv din seria 9 si 10 va merge invingatoarea, deci va da o promovata.Cele 5 invingatoare din aceste serii imperecheate astfel vor promova in Liga 2.