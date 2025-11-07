După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să vorbească despre acest subiect.

Partidele de la putere au ajuns la un acord pentru concedirerea a aproximativ 13 mii de angajati din primării și consilii județene. La nivel central se taie 10% din cheltuieli, însă ministerele Apărării, Sănătății și cel de Interne nu vor trimite pe nimeni acasă. În același timp, va fi redus și numărul de parlamentari care din 2028 ar trebui să fie cu 46 mai puțini.

30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate de la 1 ianuarie. Cel puțin asa au decis partidele de la putere după trei luni de negocieri crâncene privind concedierile din primării și consilii județene. Se va impune, însă, și o limită. Nu vor putea fi concediați mai mult de 20% din angajații care ocupă efectiv posturile.

Ionel Bogdan, coordonatorul de comunicare al Partidului Național Liberal a transmis că între 12 și 13 mii de locuri ocupate în acest moment ar putea să dispară.

Și Radu Mihaiu, deputat USR, a vorbit despre acest subiect, transmițând că reducerile se fac din două direcții. Una dintre acestea este prin reducerea numărului de funcții de conducere. Cine nu-și va putea acoperi salariile din propriile venituri va avea o grilă salarială mai redusă.

În schimb, la centru se va aplica o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv tăieri de sporuri și salarii. Alte instituții ar putea să dea afară oameni, dacă sunt prea mulți în schemă. Angajații din Armată, Ministerul de Interne și din Sănătate scapă de concedieri.

Cu privire la modul în care vor fi făcute disponibilizările , Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a transmis că se va da ocazia ca fiecare minister de resort în parte să-și găsească soluția potrivită propriei organizări și în acest fel să se ajungă la rezultatul scontat din punct de vedere fiscal și economic.

Însă, deocamdată, niciun lider social-democrat nu vrea să vorbească despre deciziile din coaliție. Partidul cu cei mai mulți primari și șefi de județe își alege noul lider.

Raluca Turcan, deputat PNL, a declarat legat de tăcerea social-democratilor:” Din cauza unui partid din coaliția de guvernare, riscăm ca în ochii opiniei publice să ajungem ca în povestea „Ionică cu lupul”. Partidul Social Democrat, care probabil din rațiuni de alegeri interne pentru președinția partidului, a pus între paranteze o așteptare pe care oamenii o au încă de la începutul pachetului 1 de reforme.”

De asemenea, începând cu 2028, numărul parlamentarilor va fi ajustat după rezultatele Recensământului din 2021, iar fiecărui județ ar urma să-i revină maxim 4 deputați și doi senatori. Doar Ilfov și Diaspora vor avea mai mulți reprezentați. Vor fi în total 419 de parlamentari, față de 465 în prezent.

Bugetarii nu vor mai putea să cumuleze pensia cu salariul. Însă cine va dori să lucreze în continuare și primește pensie specială, va putea păstra doar 15% din pensia necontributivă, pe lângă salariul pe care îl încasează integral de la stat.