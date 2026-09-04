Lovitură de teatru în Marele Premiu al Italiei. Liderul clasamentului mondial, Kimi Antonelli, va porni de la coada grilei de start în cursa sa de casă. Pilotul echipei Mercedes a fost penalizat după ce inginerii au decis să îi monteze al 5-lea motor din acest sezon, dar italianul promite un spectacol total și o cursă de recuperare agresivă.

Weekendul de casă de la Monza se anunță unul extrem de complicat, dar și spectaculos pentru favoritul publicului local. Kimi Antonelli, actualul lider al campionatului mondial de Formula 1, va fi obligat să plece de pe ultima poziție a grilei de start în Marele Premiu al Italiei. Decizia tehnică a echipei sale de a introduce în utilizare al 5-lea motor din acest an a atras automat o penalizare drastică din partea comisarilor de cursă.

Chiar dacă vestea a picat ca un trăsnet pentru fanii italieni, Antonelli nu își pierde optimismul. Tânărul pilot de la Mercedes a anunțat deja o strategie bazată pe un atac total de la primul până la ultimul tur. Conștient că nu mai are nimic de pierdut în privința poziției din calificări, el a explicat că presiunea a dispărut complet și că mentalitatea sa va fi una extrem de ofensivă, dar calculată, pentru a evita un accident în primul viraj. Oficialii echipei germane au recunoscut că această mișcare strategică a modificat complet programul de antrenamente. Mercedes nu va mai căuta timpi rapizi pentru sâmbătă, ci își va concentra toate resursele exclusiv pe setările de cursă și pe uzura pneurilor pe liniile de mare viteză de la Monza.

În ciuda startului de pe ultimul loc, Antonelli consideră că circuitul italian este unul dintre cele mai bune din calendar pentru depășiri și speră să prindă măcar un loc în top 5 la finalul celor 53 de tururi. Mai mult, pilotul a dezvăluit că este gata să își ajute coechipierul, pe George Russell, în sesiunea de calificări, oferindu-i o plasă de viteză pe liniile drepte dacă strategia internă o va cere.

Situația din clasament îi permite liderului un astfel de risc calculat. După ce a terminat pe locul 2 în runda precedentă din Olanda, chiar în spatele lui Lando Norris, Kimi Antonelli și-a consolidat poziția de lider în ierarhia piloților. El are în prezent un avans confortabil de 59 de puncte față de urmăritorii săi direcți, George Russell și Lewis Hamilton, care se află la egalitate perfectă de puncte. La nivelul echipelor, Mercedes domină autoritar campionatul constructorilor, având un ecart de 87 de puncte în fața rivalilor istorici de la Ferrari. Cursa de la Monza se anunță o adevărată probă de foc pentru lider.