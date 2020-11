In ultimele jocuri din Liga 3 seria 10 etapa 10 au fost inregistrate rezultatele

Gloria Bistrita- CSM Satu Mare 2-1(2-0) si CSC Sanmartin- Sportul Simleu Silvaniei 1-1(0-0). SCM Zalau -CAO Oradea nu a mai avut loc datorita a 2 cazuri de coronavirus la SCM Zalau si mai mult ca sigur meciul va fi dat cu 3-0 pentru zalauani deoarece primul joc nu a avut loc din cauza bihorenilor, fiind amanat la cererea lor. Prin aceste jocuri de duminica 22.11.2020 , impreuna cu alte 5 din celelalte serii in Liga 3 se termina jocurile si in seria 10 lider este SCM Zalau cu 24 de păuncte urmata de Minaur Baia Mare cu 20 de puncte , CAO Oradea cu 17p iar Sportul Simleu Silvaniei cu 13p este pe locul 6. Clasament dupa 10 etape in Liga 3, seria 10 arata astfel –

SCM Zalau 24p. Minaur Baia Mare 20, CAO Oradea17, Somesul Dej15, Gloria Bistrita15, Sportul Simleu13, CSC Sanmartin12, Progresul Somcuta Mare11, CSM Satu Mare 7 Luceafarul Oradea1p.

In legatura cu nedisputarea jocului de la Zalau surse apropiate clubului spun ca DSP Salaj nu a vrut sa dea unda verde din cauza ca au aparut contacti desi erau doar doua cazuri de coronavirus. Prima partida nu a avut loc din cauza ca 18 bihoreni din lot erau infectati. Regulamentul FRF spune ca daca nici la reprogramare jocul nu are loc se da meci pierdut pentru echipa din cauza careia nu a putut sa se dispute prima data. Mai mult ca sigur Comisia de Disciplina FRF va omologa jocul cu 3-0 pentru SCM Zalau, echipa care nu este prima care beneficiaza de prevederea FRF in aceste ocazii.