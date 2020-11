Duel Salaj- Bihor, la Liga 3 de fotbal. Se joaca in acest weekend, sambata, prima etapa , a X-a din calendarul FRF. In seria a 10-a echipele salajene au adversari diferiti si obiective de indeplinit insa adversarele vor fi din judetul Bihor. SCM Zalau va intalni acasa pe CAO Oradea si Sportul Simleu Silv. in deplasare pe Sanmartin.

SCM Zalau intalneste pe teren propriu sambata 14.11.2020 de la ora14 pe CAO 1910 Oradea . In echipa oradeana intalnim fotbalisti valorosi pentru Liga 3-a gen portarul Verdes si jucatorii de camp Copil, Mintas, Letan, Urbanowschi, Lazar, Iovita , s. a. Antrenorul Florin Farcas este decis sa faca o figura frumoasa cu tanara lui echipa.Inaintea acestui meci SCM Zalau este pe primul loc, 6 victorii, 3 egaluri, golaveraj 26-11 si 21p.

CAO 1910 Oradea vine de pe locul 3 , 4 victorii, 2 egaluri, 2 infrangeri, golaveraj 14-11, 14 puncte si restanta la Luceafarul Oradea . Pentru SCM Zalau victoria de sambata ar putea lansa decisiv in lupta directa cu Minaur Baia Mare pentru loc 1.

Se crede ca experienta si valoarea lotului zalauan va fi castigatoare in fata ambitiei si daruirii echipei oradene. In tur, la Oradea a fost 1-1.

Sportul Simleu Silvaniei intalneste o echipa experimentata de Liga 3 si anume pe CSC Sanmartin in deplasare. Simleuanii au demonstrat ca atunci cand vor, le iese, deci pot ! Sportul Simleu Silv. a demonstrat in multe jocuri omogenitate. Cred ca se gandesc si la revansa dupa eliminarea din Cupa ! Antrenorul Zima cunoaste foarte bine pe concitadinii sai ! In meciul de Cupa Romaniei de pe teren propriu bihorenii au avut castig de cauza. Ei vor intalni in faza a 5-a, saisprezecimi deci, pe teren propriu pe echipa de Liga II-a Dunarea Calarasi in 28 noiembrie. In tur , la Simleu Silvaniei a fost 2-2.Sanmartin este pe locul 6, 3 victorii, 2 egaluri, 4 infrangeri, golaveraj 13-14 si 11p.

Sportul Silmleu Silvaniei, un meci mai putin disputat, este pe locul 5 cu 3 victorii, 3 egaluri, 2 infrangeri, restanta la Gloria Bistrita, golaveraj 13-15 si 12 puncte. Punctul forte al celor din Sanmartin este mijlocul. De acolo pornesc contraatacurile ce pot fi fructificate in viteza de Ionut Ban, Sorescu , Brata , S Pop. Antrenorul Cosmin Bodea este optimist.