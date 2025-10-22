Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal a decis modificarea formatului în cele mai importante două competiții masculine, Liga Campionilor și European League. Sistemul va intra în vigoare începând cu sezonul 2026/2027.

Liga Campionilor și European League își schimbă formatul, din sezonul competițional viitor. În acest moment, Liga Campionilor la handbal masculin presupune două grupe a câte 8 echipe. Primele două din fiecare grupă se califică direct în sferturile de finală, următoarele 4 merg într-un play-off.

Din sezonul viitor, numărul echipelor va crește la 24. Acestea vor fi împărțite în 6 grupe a câte 4 echipe. Primele două vor avansa în faza principală, în timp ce ocupantele pozițiilor 3 și 4 vor retrograda în European League.

Cele 12 echipe calificate în faza următoare vor fi împărțite în două grupe. Se vor disputa, din nou, meciuri tur-retur. Cele mai bune 4 combatante din fiecare urnă vor avansa direct în sferturile de finală.

Câștigătoarea trofeului va fi decisă în același mod ca până acum, într-un Final Four organizat la Koln. În actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal masculin, România este reprezentată de Dinamo București.

La fete, România are două reprezentante: campioana CSM București și Gloria Bistrița. 14 echipe vor pica din Ligă în European League. În aceste condiții, e clar că și aici va fi vorba despre un nou format.

La debut, 32 de echipe vor fi împărțite în 8 grupe. Nu vor mai exista preliminarii. Primele două clasate în fiecare grupă vor avansa în play-off, o dublă manșa eliminatorie unde se vor alătura și cele 12 retrogradate din prima fază a grupelor din Liga Campionilor. Rămân 28 în competiție.

Vor rezulta 14 echipe calificate în „optimi”. Aici mai intră cele două echipe clasate pe locurile 5 în faza principală a Champions League. Se va juca în sistem eliminatoriu până în Final Four.

,,Reforma EHF Champions League și EHF European League este rezultatul unui proces amplu de discuții desfășurat pe parcursul mai multor luni, care a implicat părțile interesate din handbalul european, precum cluburile, ligile și federațiile. Scopul nostru a fost să îmbunătățim competiția, păstrând în același timp cele mai bune elemente din formatele existente. Creștem numărul de participanți, cluburile de top păstrează același număr de meciuri acasă împotriva altor cluburi de top, există o rundă în minus de jucat într-o primăvară deja aglomerată și consolidăm în continuare EHF European League cu echipe venite din EHF Champions League”, a declarat Michael Wiederer, președintele Federației Europene de Handbal.

Modul în care vor fi atribuite locurile suplimentare încă nu a fost anunțat. Urmează o ședință în luna decembrie. Atunci vor fi puse la punct toate detaliile. În ceea ce privește competițiile feminine, un nou format urmează să fie implementat începând cu stagiunea 2027/2028.