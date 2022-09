Campioana la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, antrenată de spaniolul Xavier Pascual va disputa al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin joi, 22 septembrie, de la ora 19.45.

GOG Handbold – Dinamo este al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin pentru echipă noastră în acest sezon. Se joacă joi, de la ora 19.45.

Campioana la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, antrenată de spaniolul Xavi Pascual, a fost învinsă joia trecută pe teren propriu, de formaţia germană SC Magdeburg, cu scorul de 28-30 (16-16). Handbaliștii români au oferit primele declarații după debutul cu stângul din Liga Campionilor.

„După cum au decurs lucrurile, mă așteptam să câștigăm acest meci. (…) Dacă nu făceam atât de multe greșeli, cred că am fi reușit o victorie pentru că zic eu că am avut și lucruri bune. Ne-am antrenat, ne-am pregătit pentru meciul acesta, am fost aproape, dar, din păcate, probabil că au avut mult mai multă experiență a meciurilor pe muchie de cuțit și de aceea au câștigat. În repriza a doua, ei au știut să țină mai mult de minge, au încercat să aibă meciul sub control și au reușit în mare parte. Noi ne-am pripit la câteva acțiuni simple și cred că acolo s-a făcut diferența”, a declarat, după partidă, experimentata extremă Vali Ghionea.

„Nu suntem fericiți, ne antrenăm și ne pregătim ca să câștigăm, dar în acest meci Magdeburg a fost mai bună, are o echipă tare, a câștigat campionatul în Germania sezonul trecut. Am fost aproape, dar trebuie să îmbunătățim, să nu mai facem atâtea greșeli. (…) Acum a fost doar primul meci, trebuie să muncim în continuare. Cred că defensiva a fost bună, portarii au evoluat OK”, a arătat directorul sportiv al lui Dinamo, David Barrufet.