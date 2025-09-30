După o scurtă pauză , cauzată de săptămâna în care s-au reunit echipele naționale, Liga Florilor a revenit cu etapa a patra.

Etapa a patra a campionatului primului eșalon feminin a programat patru partide, gazdele și oaspetele împărțindu-și victoriile în mod egal. Corona Brașov e prima echipă care a adunat patru victorii consecutive, în timp ce CSM Târgu Jiu a reușit prima victorie a sezonului. Vâlcea s-a impus pe teren propriu în fața Zalăului, iar Craiova a câștigat meciul zilei, disputat la Brăila.

Handbalistele de la Corona Brașov își continuă parcursul perfect din startul sezonului în Liga Florilor după victoria din deplasare, cu Minaur Baia Mare, scor 35-30.A fost al 4-lea succes consecutiv pentru elevele lui Bogdan Burcea, care își mențin pozitia la vârful ierarhiei.La Baia Mare, brașovencele au început bine și aveau avans de 4 goluri la pauză, 18-14, după ce au condus chiar și la 6 lungimi, 17-11. Gazdele au redus treptat din diferență în startul reprizei secunde, dar Corona a dominat finalul de joc, în spatele unei prestații foarte bune a Laurei Lasm, cu 6 goluri în ultimele 15 minute.Cea mai bună marcatoare a Coronei a fost Katarina Krpez, autoare a 11 goluri.

SCM Râmnicu Vâlcea a jucat un nou meci de campionat împotriva echipei HC Zalău, în etapa cu numărul 4 a Ligii Florilor la handbal feminin. Elevele lui Florentin Pera au făcut o primă repriză foarte bună și au intrat la pauză cu un avantaj de șase goluri: 18-12. Repriza secundă a fost echilibrată, vâlcencele au luat piciorul de pe accelerație. Vâlcea a dus avantajul și la 12 goluri: 24-12, după care elevele lui Tadici au avut secvențe bune și au reușit să termine la egalitate repriza secundă: 15-15. La final a fost 33-27, rezultat care le duce pe gazde pe locul patru al clasamentului, la 4 puncte distanță de lidera Corona Brașov.

CSM Târgu Jiu a înregistrat prima victorie din actualul sezon din Liga Florilor MOL, după ce a trecut de CSM Galați, cu scorul de 30-23, la pauză 17-9.

”Nu s-a pus problema învingătorului, s-a pus doar problema scorului și cred că fetele au fost bine motivate, au făcut exact ceea ce trebuiau să facă și nu am decât să le felicit pentru această evoluție”, a declarat după prima victorie stagională, antrenorul Liviu Andrieș.

Cel mai spectaculos meci al rundei a fost cel dintre HC Dunărea Brăila și SCM Universitatea Craiova, câștigat la limită de craiovence,la scorul de 24–23. A fost o victorie importantă pentru Craiova, care în prima etapă trecuse greu de Târgu Jiu, dar pierduse puncte la Baia Mare și acasă cu Slatina.

De partea cealaltă, Brăila avusese un start excelent de sezon, cu victorii în fața Vâlcii și Rapidului, înainte să piardă în runda a treia cu mult mai puternica CSM București, intrând favorită în meciul cu Craiova.

Totuși, începutul a arătat că nu era ziua Brăilei: antrenorul Jan Leslie a fost nevoit să ceară timeout încă din minutul 9, la scorul de 1–5 pentru vizitatoare. Craiova și-a păstrat avantajul până la pauză (12–10).

În repriza a doua, Brăila a reușit să întoarcă scorul și să conducă 19–18 cu circa 10 minute înainte de final. Totuși, Craiova a revenit rapid la conducere și a ținut de avantaj până la fluierul final, obținând puncte prețioase.

Etapa se încheie miercuri, 1 octombrie, cu meciurile Rapid – CSM București și CSM Slatina – Gloria Bistrița.