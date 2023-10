Etapa a șaptea a Ligii Florilor a programat vineri și sâmbătă cinci partide. Cu Florentin Pera pe banca tehnică, CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud, a făcut diferența.

CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 34-24, vineri, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Florilor la handbal feminin. Pentru noul antrenor al echipei bistriţene, Florentin Pera, selecţionerul echipei naţionale, a fost meciul de debut pe banca Gloriei Bistrița. Pera a fost numit foarte recent în funcţie.

Cristina Laslo a marcat 7 goluri pentru Gloria, Nicoleta Dincă 6, Sonia Seraficeanu 5, Seynabou Mbengue Rodriguez 5. Portarul Renata Lais De Arruda a avut 10 intervenţii. Pentru Minaur, Ana Maria Tănasie a reuşit 7 goluri, Katarina Pavlovic 6, Alba Chiara Spugnini Santome 5.

Măgura Cisnădie a câștigat sâmbătă, în deplasare, 31-28 cu Știința București. Știința București a condus aproape 50 de minute în jocul cu Măgura Cisnădie, însă n-a fost de-ajuns pentru a obține măcar un punct.

Corona Brașov, s-a impus la Mioveni, desprinzându-se decisiv în ultimele 10 minute: de la 28-28 în minutul 51, s-a terminat 36-30. Brașovencele au avut un început de meci ezitant în defensivă și au fost conduse cu 18 la 15 la pauză. Elevele lui Alin Bondar au egalat pe tabelă în minutul 45, la 25-25, și apoi au preluat controlul partidei și s-au impus la 6 goluri diferență după un final de meci perfect. Antrenorul Alin Bondar a explicat ce a schimbat la pauză în angrenajul echipei sale:

„Am luptat mai mult, am fost o echipă mult mai unită și n-a mai contat ce individualități avem pe teren. Am jucat în echipă, iar atunci când noi ne facem jocul în echipă, atât în atac, cât și în apărare, putem produce un joc ca acesta din repriza a doua”.

SCM Universitatea Craiova a urcat pe podiumul Ligii Florilor la handbal feminin, după victoria clară obținută în deplasare cu scorul de 29-23, 16-13 la pauză pe terenul Gloriei Buzău. Astfel a egalat la puncte SCM Râmnicu Vâlcea, care a fost învinsă pe teren propriu, de Rapid București, cu scorul de 33-32, după 17-17 la pauză.

Tot sâmbătă, CSM Târgu Jiu a fost singura echipă gazdă care a câștigat în această etapă, cu scorul de 28-25, la pauză 14-11 cu HC Zalău. Echipa antrenată de Liviu Andrieș a arătat o creștere de formă, în fața unei echipe cu un buget extrem de scăzut. A fost o partidă aducătoare de puțin optimism la Târgu Jiu, care privește mult mai atent spre dubla europeană, ce va avea loc în sala proprie, pe 18 și 19 noiembrie, din turul al treilea al Cupei EHF, cu HK Onnereds din Suedia, echipă care a trecut în turul anterior de austriecele de la Hypo Niederosterreich.

Gheorghe Tadici, a admis că rezultatul este meritat, mai ales că din lotul gorjencelor a lipsit Angela Pușcaș.

,,Am ratat prea mult în situații de unu la unu, iar din punct de vedere tactic am făcut un joc prost, atât în apărare, dar și în atac. Poarta noastră a fost sub nivelul primei ligi și, în condițiile acestea, în care ratezi șapte situații de unu la unu pe contraatac, este foarte greu să obții ceva. Nu mă așteptam la o asemenea evoluție a fetelor mele. Felicit CSM Târgu Jiu, echipa adversă, pentru ca și-a dorit foarte mult. Au avut indisponibilități, în primul rând pe Angela Pușcaș, dar s-au mobilizat foarte bine, au jucat foarte bine și ne-au dat o lecție de handbal, în ceea ce privește jocul cu pivotul”, a transmis Gheorghe Tadici, la finalul meciului.