Liga Florilor a programat trei partide, două din etapa a noua și una din etapa a zecea. În primele două jocuri, CSM București și Rapid au făcut scor cu două dintre codașe, CSM Galați și CSM Târgu Jiu.

CSM București a învins-o pe CSM Galați, scor 41-24, într-un meci din etapa cu numărul 9 din Liga Florilor. CSM București n-a avut emoții în ultimul meci de campionat dinaintea Mondialului. Nou-promovata din Galați a rezistat doar 13 minute, moment în care tabela indica 6-7.

Extremele campioanei au marcat 15 goluri. O veste bună și pentru echipa națională. Mihaela Mihai, singura convocată din lotul lui CSM, a punctat de 3 ori din 4 aruncări. Elevele pregătite de Iulia Curea continuă parcursul perfect din campionat, 9 victorii din 9 partide. Sunt urmate în clasament de Gloria Bistrița, echipă cu un singur eșec, chiar în meciul direct.

CSM Galați e ultima, cu înfrângeri pe linie.

CSM Târgu Jiu a pierdut, în deplasare, cu Rapid București, scor 26-42. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Liga Florilor MOL. A fost ultimul meci oficial din 2025 pentru handbalistele CSM Târgu Jiu. Gilda Simao a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 7 goluri.

Capul de afiș al zilei a avut loc la Bistrița, acolo unde Gloria și-a înfruntat fostul antrenor, Florentin Pera. SCM Râmnicu Vâlcea a venit la Bistrița decisă să câștige, a condus circa 50 de minute, însă cele 11 eliminări suferite (față de 3 ale gazdelor) și câteva ratări pe final au împiedicat-o să obțină vreun punct. Un meci frumos, spectaculos, care, din păcate, nu a beneficiat de un arbitraj pe măsură.

Gloria Bistrița a învins-o cu scorul de 35-33 pe SCM Rm. Vâlcea, în cel mai tare meci al etapei cu numărul 9 din Liga Florilor. SCM Rm. Vâlcea au condus pe durata întregii prime reprize.

La vestiare au intrat cu un avantaj important, scor 18-14. Au profitat de lipsa de inspirație a portarului Renata De Arruda, doar 4 intervenții din 22 de aruncări înfruntate. Finalul a fost marcat de protestele lui Florentin Pera la adresa arbitrilor Theodor Șerbu și Andrei Vasilescu.

Pe teren au fost nu mai puțin de 5 jucătoare convocate în lotul României pentru Campionatul Mondial programat între 26 noiembrie și 14 decembrie. În tabăra Gloriei le-am regăsit pe extremele Sonia Seraficeanu și Eva Kerekes, pe centrul Cristina Laslo și pe pivotul Lorena Ostase. La Rm. Vâlcea a evoluat coordonatoarea Rebeca Necula.