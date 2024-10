Campionatul primului eșalon feminin sa reluat , cu primele trei partide ale etapei a cincea, în care vor juca echipele ce au de susținut în weekend meciuri în cupele europene. Capul de afiș al etapei a fost, în mod evident, duelul dintre cele două echipe care evoluează în grupa A a Ligii Campioanelor, CSM București și Gloria Bistrița-Năsăud.

CSM București a trecut pe teren propriu de Gloria 2018 Bistrița Năsăud cu scorul de 33-30 , la pauză 16-18, în etapa a cincea a Ligii Florilor. Campioana României rămâne neînvinsă în competiția internă și după etapa a cincea, în care a trecut de Gloria 2018 Bistrița Năsăud, echipa care nu cunoscuse înfrângerea în Liga Florilor până la meciul din Sala Polivalentă. Și avea un ascendent moral pentru că trecuseră de CSM București, la Bistrița în Liga Campionilor, cu scorul de 30-26. Chiar și așa, Florentin Pera spunea înaintea confruntării că echipa sa nu este favorită la victorie în meciul din întrecerea internă.Primele zece minute ale confruntării l-au contrazis, Bistrița reușind să conducă și la trei goluri, dar echipa gazdă a revenit și a marcat gol după gol, reușind să se distanțeze. Apoi a venit o nouă cădere pentru campioană, iar echipa oaspete a intrat în avantaj la vestiare, 18-16. Repriza a doua a fost una strânsă, CSM desprinzându-se pe finalul ei și impunându-se cu 33-30. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare pentru CSM, cu șapte reușite, în timp ce pentru Bistrița a fost Valeria Kirdiasheva, cu șase goluri. CSM rămâne pe primul loc în clasament, având 15 puncte, în timp ce Bistrița se află pe poziția a patra, cu 12 puncte.

Gazdele au câștigat și celelalte două partide ale zilei, Rapidul în fața Zalăului, iar Vâlcea în fața Măgurii Cisnădie.

HC Zalău, echipă pregătită de Gheorghe Tadici, a pierdut în Liga Florilor cu CS Rapid, cu scorul de 29-32. La pauză, echipa antrenată de Gheorghe Tadici avea 14-12, dar în partea secundă, rapidistele au întors soarta confruntării. Gheorghe Tadici a izbucnit după eșecul în fața Rapidului.

„Nu poți să faci pregătire când ai o manieră de arbitraj care pur și simplu nu asigură neutralitatea. Nu se poate să ai un arbitraj din București împotriva unei echipe din București! Sângele apă nu se face.Două jucătoare străine au salariu cât toată echipa mea plus staff-ul tehnic! Am mai zis o că dacă Lucescu poate la 79 de ani, eu sunt mai sănătos decât Lucescu din punct de vedere fizic.De ce să fac loc străinilor care nu aduc niciun plus ? Când am plecat eu de la națională, locul 4 la un Mondial sau la un European, erau în stare să mă pună pe tăietor și să mă facă bucăți. Nu avem strategie sănătoasă pentru handbal.Cel puțin pentru handbalul feminin. Și mă doare”, a spus la final, fostul selecționer.