Liga Naţională de handbal masculin a rămas cu 11 echipe. Liga Zimbrilor este dominată autoritar de un deceniu de Dinamo. Clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare este marea favorită şi în noul sezon, unul care se va desfăşura cu trei formaţii mai puţin.

CSM Bacău, CSM Odorheiu Secuiesc şi CSM Focşani nu pot participa în Liga Naţională din cauza problemelor financiare. Rămân astfel 11 formaţii, nu va retrograda nimeni şi doar ultima clasată va merge la baraj.

Cu toate acestea, Steaua, care a retrogradat matematic, va evolua în Divizia A. Conform regulamentului, „militarii” nu au avut drept de a pretinde unul dintre locurile vacante, în condiţiile în care nu au prins nici barajul. A fost luată în calcul şi schimbarea regulamentului astfel încât măcar Steaua să poată ocupa unul dintre locurile libere. Dar acest lucru nu se va întâmpla.

Dinamo rămâne gigantul care are şanse uriaşe de a-şi păstra coroana, mai ales că a fost şi cea mai activă echipă pe piaţa transferurilor. Potaissa Turda şi Minaur Baia Mare au schimbat puţin.

În lupta pentru cupele europene avem un „new-entry”: Poli Timişoara, unde a venit selecţionerul George Buricea şi 11 noi jucători, conform We Love Sport . CSM Constanţa o ia de la zero alături de Marius Stavrositu şi Aihan Omer, cu 13 jucători noi.

Dinamo va juca în noul sezon din EHF Champions League, în timp ce Potaissa Turda şi Minaur Baia Mare joacă în EHF European League, vicecampionii fiind calificaţi direct în faza grupelor. HC Buzău va evolua în Europa Cup.

Noua ediţie din Liga Zimbrilor va debuta pe data de 7 septembrie. Până atunci, la Bistriţa va avea loc Supercupa României, pe 21 şi 22 august, la care vor participa: Dinamo, Potaissa, Minaur şi Buzău.

Preşedintele FRH şi-a exprimat speranţa că toate echipele înscrise în viitorul sezon al campionatelor naţionale vor încheia competiţia cu bine, precizând că este o ‘situaţie delicată’.

,,Eu nu pot decât să îmi doresc ca toate echipele înscrise în ligile naţionale să ducă la bun sfârşit sezonul. Ce se întâmplă pe plan local nu avem de unde să ştim sau să anticipăm în momentul ăsta. Cert este că oamenii au fost atenţionaţi, lucrează pentru a-şi realiza bugetul, nevoile financiare şi cred că vor avea calitatea de a gestiona acest buget şi să ducă campionatul la bun sfârşit. Noi ne dorim, evident. Ne dorim ca tinerii noştri handbalişti să aibă unde să evolueze în continuare. Sper să găsim soluţii în interiorul handbalului pentru a putea rezolva această situaţie destul de delicată care a apărut nu numai în handbal, în toată economia ţării şi cred că suntem suficient de pregătiţi să putem să găsim soluţii’, a declarat Din.

Oficialul FRH consideră că timpul alocat echipelor naţionale va fi marele câştig al diminuării numărului de echipe în campionatele naţionale.