Românii care beneficiază de pensii de serviciu sau de pensii militare vor putea rămâne în activitate doar la cerere și cu o reducere substanțială a pensiei, potrivit unui proiect de lege citit în ultima ședință de Guvern. Măsura vizează limitarea cumulului pensiei cu salariul pe perioada desfășurării activității.

Potrivit proiectului de lege prezentat în Guvern, persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare vor putea continua activitatea profesională doar dacă solicită acest lucru în mod expres și acceptă reducerea cuantumului pensiei cu 85% pe perioada în care încasează și salariul.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a explicat că proiectul este corelat cu legislația în vigoare și cu deciziile instanțelor.

„Proiectul corelează condițiile de aplicare ale acestei prevederi cu Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii și cu deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție. Menținerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situația reîncadrării în condițiile legii. În cazul foștilor judecători sau procurori, care se reîncadrează fără concurs în funcția de judecători sau procurori, rămân aplicabile prevederile articolului 216 aliniatul 2 din Legea 303/2002, care deja prevedea că pe perioada reîncadrării cuantumul pensiei de serviciu se reduce la 85%”, a spus Dogioiu.

Proiectul de lege se aplică exclusiv pensiilor de serviciu și pensiilor militare și nu vizează pensiile contributive din sistemul public. De asemenea, sunt prevăzute mai multe excepții de la aplicarea noilor reguli.

„Dispozițiile menționate nu se aplică aleșilor locali și persoanelor pentru care durata mandatului este stabilit expres prin Constituție pe durata exercitării acestui mandat și nici cadrelor didactice din instituția publică, care realizează formarea inițială și formarea profesională continuă a magistraților și a cadrelor didactice din învățământul militar și juridic superior”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Același proiect de lege introduce și măsuri administrative suplimentare. Printre acestea se numără încetarea detașărilor funcționarilor publici și ale personalului contractual în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii.

Totodată, este introdusă posibilitatea realizării transferurilor în interesul serviciului într-un termen de maximum 30 de zile. În situațiile de reorganizare a instituțiilor publice, atunci când există mai mulți funcționari aflați în situații similare, se prevede organizarea unui examen de selecție, pe baza unui mecanism transparent, echitabil și meritocratic.

Proiectul mai stabilește că suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public, pentru desfășurarea activității în organizații internaționale, va fi limitată la maximum cinci ani. Măsura are ca scop menținerea unui echilibru între interesul individual al funcționarului și interesul instituțional.