PNL și PSD vor avea liste comune de candidați pentru alegerile europarlamentare. Nicolae Ionel Ciucă, președinte al Partidului Național Liberal și general în rezervă al Armatei Române, a explicat mișcarea tactică pe care au decis-o liberalii. Puțini credeau posibilă o listă comună între liberali și social-democrați la alegerile europarlamentare, însă iată că s-a ajuns aici.

21 februarie 2024 a fost ziua în care PNL și PSD au anunțat calendarul comasării alegerilor, dar și faptul că vor merge pe liste comune la europarlamentare.

Liderii celor două partide au ieșit într-o conferință de presă comună.

Nicolae Ionel Ciucă a fost întrebat de jurnaliști ce s-a schimbat între momentul noiembrie 2023 și ziua de astăzi. Acum trei luni, liberalii stabileau că vor merge singuri în alegerile din acest an. Sloganul era „Prin noi înșine”.

Liderul PNL a explicat că nimic nu s-a modificat în strategia partidului, atunci când vine vorba despre valorile și virtuțile reale ale liberalilor. Trecutul istoric al PNL este respectat, chiar și prin strategia adoptată pentru 2024.

„În noiembrie la Sinaia am ieșit într-o conferință de presă și pe baza evaluărilor de la vremea respectivă am asumat că vom merge în alegeri prin noi înșine. Este motto-ul prin care PNL de-a lungul istoriei sale și nu este una deloc scurtă, este o istorie lungă, bogată, cu asumarea unor responsabilități istorice, a schimbat istoria țării și la Marea Unire, și în 1923 când a fost adoptată Constituția. Prin noi înșine am avut curajul să abordăm și luptăm pentru ca România să fie țară membră a Alianței Nord Atlantice, a Uniunii Europene. Prin noi înșine este motto-ul care ne reprezintă și astăzi și noi considerăm că este mottoul care înseamnă pentru noi toți unitate și un îndemn la asumare și responsabilitate. De atunci și până acum trebuie să înțelegem că în strategia PNL, în tot ceea ce înseamnă valorile și virtuțile PNL nu s-a modificat nimic”, a declarat Nicolae Ionel Ciucă.