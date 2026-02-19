Parlamentarul „TikTok” sau senatorul restanțier. Așa l-am putea descrie pe Liviu Fodoca, care și-a lăsat educația la poarta Senatului pentru un spectacol de mahala. Și nu primul spectacol. Parlamentarul ales pe listele POT face și el ce poate. În fapt, ce știe.

O scenă de o vulgaritate rară a șocat ieri plenul Senatului, transformând forul legislativ suprem al țării într-un ring de mahala. Protagonist: senatorul Liviu-Iulian Fodoca, un personaj a cărui singură ‘performanță’ notabilă rămâne lupta de peste opt ani pentru obținerea unei diplome de licență. Depășit vizibil de rigorile demnității publice, fostul reprezentant POT a suplinit absența celor șapte ani de acasă și a pregătirii academice prin agresiuni verbale la adresa unei colege de la PSD și gesturi de o brutalitate fizică ce îi trădează carențele profunde de educație

Scandalul din Parlamentul României a izbucnit când Fodoca a început să filmeze ostentativ colegii de la PSD. Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a intervenit pentru a-i cere să înceteze, moment în care Fodoca i s-ar fi adresat nerespectuos :”Madam, unde te crezi?”

Conflictul a degenerat într-o îmbrânceală între Fodoca și senatorul PSD Ionel Floroiu, cel din urmă intervenind pentru a o apăra pe Stoiciu. Martorii susțin că s-a ajuns la contact fizic agresiv, Fodoca fiind acuzat că i-ar fi pus mâna în gât unui coleg.

Altercația a avut loc în timpul ședinței de plen, între senatorul Liviu Iulian Fodoca, reprezentant PACE și senatorul Ionel Floroiu, ales pe listele PSD. La incident a asistat și senatoarea PSD Victoria Stoiciu, aflată în centrul discuției.

Potrivit imaginilor surprinse în sala de plen, senatorul Fodoca o filma cu telefonul pe senatoarea Victoria Stoicioiu moment în care aceasta i-ar fi cerut să înceteze, invocând regulamentul,

În secvențele video se observă că Fodoca se apropie de banca senatoarei, iar în acel moment intervine senatorul Ionel Floroiu, care îl bruschează pentru a-l îndepărta.

Reprezentanții opoziției susțin că filmarea avea rolul de a documenta situația din sală, în timp ce senatorii PSD afirmă că Fodoca ar fi încălcat regulamentul și ar fi avut un comportament provocator.

Comportamentul lui Fodoca este, în fapt, un ”modus operandi”. Este evident că năravul din fire n-are lecuire. Acum, Fodoca a trecut de la hărțuirea funcționarilor din Zalău, la pumnii din Senat.

Comportamentul de ”interlop legislativ’”al lui Liviu Fodoca nu este o noutate, ci o recidivă alarmantă. Înainte de a-și exercita forța fizică asupra colegilor din Parlament, Fodoca și-a exersat tehnicile de intimidare la nivel local. Senatorul a fost protagonistul unui episod rușinos la Primăria Municipiului Zalău, unde a încercat să obțină un birou de parlamentar nu prin proceduri administrative legale, ci prin presiune și agresiune asupra angajaților.

Și în administrația locală a municipiului Zalău a fost un scenariu identic: un individ care suplinește lipsa argumentelor juridice și a educației prin forță brută și un limbaj de intimidare. Faptul că Fodoca a ales să asedieze primăria pentru a-și revendica un spațiu, în loc să urmeze parcursul birocratic civilizat, arată clar că senatorul nu înțelege funcționarea statului de drept, preferând legea pumnului și a ”live-ului’”pe Facebook. Probabil, doar asta poate.

Așadar, Senatul României pare a fi sub asediul non-valorilor, adică a senatorilor aleși pe listele POT în județul Sălaj. Între problemele penale ale lui Pintea și carențele educaționale ale lui Fodoca, Parlamentul a devenit scena ”rebuturilor” politice.

Cazul lui Liviu Fodoca nu este unul izolat, ci pare să facă parte dintr-un fenomen de degradare accelerată a clasei politice actuale. Dacă senatorul Paul Ciprian Pintea a ținut prima pagină a ziarelor prin periplul său în fața instanțelor, fiind cercetat și judecat pentru fapte penale grave, Fodoca vine să completeze tabloul dezolant dintr-o altă perspectivă: cea a lipsei crase de pregătire și a comportamentului de mahala.

Dacă în cazul lui Pintea vorbim despre o problemă de integritate legală, în cazul lui Fodoca vorbim despre o problemă de integritate morală și intelectuală. Amândoi însă, prin prezența lor în bănci, transformă Senatul dintr-un for de elită într-un refugiu pentru personaje certate fie cu legea, fie cu bunul-simț elementar.

Prezența unor astfel de figuri, precum Pintea sau Fodoca, ridică o întrebare legitimă pentru alegători: cum am ajuns ca de la tribuna de unde au vorbit titani ai istoriei noastre, să auzim astăzi fie zăngănit de cătușe, fie răcnete de restanțier agresiv? Parlamentul pare să fi devenit un magnet pentru extremele negative ale societății: penalul și analfabetul funcțional