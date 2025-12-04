Locotenentul Dan–Olimpiu Pășcuță, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, a primit distincția „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”. Aceasta i-a fost acordată în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei distincții acordate locotenentului Dan–Olimpiu Pășcuță.