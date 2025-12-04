Locotenentul Dan–Olimpiu Pășcuță, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, a primit distincția „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”. Aceasta i-a fost acordată în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne.
Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unei distincții acordate locotenentului Dan–Olimpiu Pășcuță.
”Cu ocazia aniversării Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne, colegul nostru, Locotenent Dan–Olimpiu Pășcuță, a fost onorat cu „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.
Această distincție reprezintă o recunoaștere a rezultatelor sale, care au contribuit la creșterea prestigiului Jandarmeriei Române și al Ministerului Afacerilor Interne.
Locotenentul Dan–Olimpiu Pășcuță s-a remarcat prin profesionalism, dedicare și implicare constantă în activitățile desfășurate, demonstrând un înalt spirit de răspundere și devotament față de misiunile încredințate.
Felicitări colegului nostru pentru această realizare deosebită și mult succes în continuare!”
