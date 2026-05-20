Campania masivă de demolare a garajelor din Zalău a fost implementată exclusiv pentru realizarea unor proiecte majore de interes public. Primarul Florin Florian a explicat în bilanțul său că cele 342 de construcții provizorii puse la pământ au eliberat domeniul public pentru investiții esențiale comunității. Spațiile au fost deja transformate în sute de noi locuri de parcare, blocuri moderne pentru tineri, piste de biciclete și căi sigure de acces către școli.

O schimbare radicală la față pentru cartierele din Zalău, explicată punctual prin cifre și argumente de utilitate publică.

În primul său an de mandat, primarul Florin Florian a gestionat eliberarea unor suprafețe uriașe de teren prin demolarea a 342 de garaje și copertine vechi. Deciziile, luate prin hotărâri ale Consiliului Local, au avut la bază un scop clar: interesul general al comunității și modernizarea orașului.

Cele mai clare exemple sunt noile facilități oferite cetățenilor. Pe strada Locotenent Colonel Pretorian, prin demolarea a 28 de garaje, s-a făcut loc pentru construcția a două blocuri moderne destinate tinerilor.

În zona blocurilor A27-A29, 26 de garaje au dispărut pentru a lăsa loc la 43 de parcări noi și unui acces auto modernizat dinspre strada Andrei Mureșanu către Școala Mihai Eminescu. O mutare similară s-a făcut pe strada Pictor Ioan Sima, unde în locul a 22 de garaje au apărut 49 de locuri de parcare. De asemenea, în zona Școlii Gheorghe Lazăr și AJOFM, dintr-un plan total de 54 de demolări, s-a intervenit deja pe partea dreaptă. Acolo, 18 garaje și un fost punct termic au fost înlocuite cu 48 de parcări noi.

Curățenia pe domeniul public a vizat și proiecte sociale sau de mobilitate urbană. Pe Aleea Toamnei au fost puse la pământ 2 garaje pentru a permite reabilitarea Centrului Social de Urgență, în timp ce pe strada Crișan sunt în curs de amenajare alte parcări după demolarea a 14 copertine.

O reușită importantă este și în zona Casa Armatei din Dumbrava, unde în locul a 36 de garaje vechi au fost configurate 69 de noi locuri de parcare. Cea mai mare transformare vine însă din proiectul pistelor de biciclete de-a lungul cursurilor de apă. Nu mai puțin de 160 de garaje au fost demolate pe străzi mari precum Sfânta Vineri, Porolissum, Văii sau Bulevardul Mihai Viteazu pentru a face loc acestor culoare moderne de deplasare.

Toate aceste zone demonstrează că spațiul public ocupat în trecut de construcții inestetice se întoarce astăzi sub formă de confort, siguranță și modernizare către marea familie a zalăuanilor.