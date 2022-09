Federația Română de Fotbal a anunțat cei 27 de fotbaliști convocați de Edi Iordănescu pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Finlanda și Bosnia.

Partidele se vor disputa în 23 septembrie la Helsinki și în 26 septembrie la București.

România va evolua contra Finlandei pe data de 23 septembrie, de la ora 21:45, la Helsinki, în timp ce jocul contra Bosniei se va disputa pe data de 26 septembrie, de la ora 21:45, la București, pe arena Rapidului.

Florin Niță, care până acum a fost titularul naționalei în meciurile din Nations League, a fost lăsat în afara lotului de selecționerul naționalei.

Edi Iordănescu este încrezător că „tricolorii” vor reuși să scoată maximum de puncte din partidele cu Finlanda și Bosnia & Herțegovina. Cu trei puncte în patru meciuri disputate în Liga Națiunilor, România ocupă ultimul loc, însă Edi Iordănescu pune rezultatele slabe ale naționalei pe seama ghinionului.

„Obiectivul principal rămâne calificarea la turneul final. Este clar pentru toată lumea, îmi doresc să fie cât mai clar și pentru băieți, dar până acolo e un drum lung și greu. Ne dorim rezultate solide în această acțiune pentru a ne oferi o posibilitate cât mai bună pentru tragerea la sorți care urmează. Și în mod cer, ne dorim definitivarea unui nucleu cu care să abordăm preliminariile pentru Euro.

Provocări au fost și încă din prima zi în care am început colaborarea cu FRF m-a lovit de probleme. La o zi după ce am semna am aflat de accidentarea lui Ianis (Hagi), a cărui absență o resimțim din plin, traversa o perioadă foarte bună.

Apoi, alte două-trei zile distanță am aflat de decizia lui Nicușor Stanciu de a semna în China, jucător care, la fel, ne-a lipsit foarte mult. După care au apărut problemele din timpul acțiunilor.

Vă aduceți aminte problemele din pandemie și problemele grave de sănătate pe care le-am avut. 14-15 jucători cu probleme care nu s-au antrenat, n-au intrat în procesul de pregătire. Deși aveam o perioadă foarte bună pentru a testa, a trebuit să ne repliem și să ne adaptăm la situație.

După care a venit acțiunea din iunie, au fost probleme cu jucătorii importanți, accidentați. Man, care ne-a lipsit, și Mihăilă, Sorecu, Iulian Cristea care chiar la primul joc, după doar zece minute s-a accidentat foarte grav. Au fost probleme pe care le-am resimțit.

Sigur, trebuie să găsim rezolvări, pentru că de asta suntem aici, dar nu a fost ușor și mai mult de atât mărturisesc faptul că, acum, la rece. după o analiză foarte profundă, complexă, a acțiunii din iunie, am avut multă neșansă și la cele patru meciuri, trei în mod special, pentru că pe unul cum-necum am reușit să-l câștigăm”, a declarat Edi Iordănescu pentru FRF TV.

După 4 dintre cele 6 meciuri din grupă, România este ultima, cu o victorie și 3 înfrângeri.