Selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat lotul de 18 jucătoare pentru Trofeul Carpați la handbal feminin. Mai mult ca sigur, ele vor reprezenta România și la Campionatul Mondial, programat între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025.

În perioada 20 – 23 noiembrie, la Bistrița, are loc Trofeul Carpați. La competiție participă România, Austria, Portugalia și Cehia. Imediat după turneul amical, naționala lui Ovidiu Mihăilă pornește spre Rotterdam, locul unde se vor disputa meciurile grupei A de la Campionatul Mondial.

În acest context, deși Federația Română de Handbal prezintă lotul actual drept unul pentru Trofeul Carpați, sunt șanse foarte mici să mai existe schimbări. Pe foaia de joc la Mondial vor fi 16 handbaliste, două vor sta în tribune la fiecare partidă.

Printre surprizele selecționerului Ovidiu Mihăilă se numără absențele interilor stânga Ștefania Stoica și Bianca Bazaliu. Cele două au avut evoluții remarcabile la Europeanul de anul trecut, dar au prins minute puține în ultima vreme la Gloria Bistrița.

În schimb, bistrițencele sunt puternic reprezentate. Dau 4 jucătoare, inclusiv pe revelația ultimelor săptămâni, extrema stângă Eva Kerekes. Și vicecampioana Corona Brașov trimite tot 4 handbaliste. În schimb, de la CSM București vine doar extrema dreaptă Mihaela Mihai.

Lotul României pentru Trofeul Carpați și CM de handbal feminin este următorul:

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

România debutează la Trofeul Carpați pe 20 noiembrie, împotriva Portugaliei. În aceeași zi se mai joacă Cehia – Austria. Urmează România – Cehia, pe 22 noiembrie. Competiția se încheie pe 23 noiembrie, cu România – Austria.

A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. Olanda și Germania găzduiesc competiția de la care nu lipsește România. Reprezentativa României este singura care n-a ratat nicio prezență.