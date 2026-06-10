Cel mai titrat arbitru român al momentului, Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, va conduce meciuri la Campionatul Mondial de fotbal. Turneul final, găzduit în premieră de trei țări, aduce nu doar un spectacol sportiv total, ci și premii financiare record pentru brigăzile de arbitri selecționate de FIFA.

Campionatul Mondial din 2026 se anunță a fi cel mai grandios eveniment din istoria fotbalului, urmând să se desfășoare în perioada 11 iunie – 19 iulie. Această ediție marchează o premieră absolută, fiind prima care adună la start un număr record de 48 de echipe. Microbiștii din întreaga lume vor putea urmări un total impresionant de 104 meciuri, o adevărată sărbătoare a sportului cu balonul rotund. Pe lângă spectacolul din teren, competiția va genera venituri colosale, iar o parte importantă din aceste sume va ajunge în conturile arbitrilor.

Presa internațională, prin publicații de prestigiu precum The Times, a dezvăluit sumele uriașe pe care le vor încasa arbitrii de centru. Fiecare „central” va primi o sumă garantată de 100.000 de dolari doar pentru simpla participare la acest turneu istoric. Sumele cresc considerabil în funcție de performanță. Astfel, pentru fiecare meci condus în faza grupelor, un arbitru va mai încasa câte 3.000 de dolari. Miza financiară devine și mai atractivă în fazele eliminatorii sau în marea finală, unde fiecare delegare la centru va fi recompensată cu încă 10.000 de dolari.

Pentru Istvan Kovacs, această delegare reprezintă o adevărată revanșă profesională și o uriașă oportunitate financiară. Centralul din Superligă a făcut parte din lotul de arbitri și la Campionatul Mondial din 2022, însă la acea ediție nu a primit șansa de a conduce niciun meci de la centru, bifând doar 7 partide în postura de al patrulea oficial. De această dată, Kovacs este hotărât să prindă cel puțin o partidă ca principal. El nu va fi singur pe continentul american, urmând să fie însoțit de asistenții săi de încredere, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, alături de care speră să facă o figură frumoasă și să confirme valoarea școlii românești de arbitraj pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial.

Prin această prezență istorică la turneul din America de Nord, Istvan Kovacs nu doar că își asigură un succes financiar de proporții, dar confirmă încă o dată că valoarea arbitrajului românesc rămâne la cote înalte în topul mondial, oferind județului Sălaj și întregii țări un motiv real de mândrie în cadrul celei mai mari competiții sportive a planetei.