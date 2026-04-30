Schimbări radicale la nivel național cu impact direct în buzunarele sălăjenilor! Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat o ordonanță de urgență care va limita drastic importul și înmatricularea mașinilor second-hand de către persoanele fizice. Măsura vizează stoparea comerțului ilegal și a activităților nedeclarate, într-un județ cunoscut pentru volumul uriaș de tranzacții cu autovehicule aduse din străinătate.

Persoanele fizice nu vor mai putea aduce în țară și înmatricula mai mult de două autoturisme second-hand pe an, conform noului proiect de act normativ. Ministrul Diana Buzoianu a explicat, la TVR Info, că această limită a fost gândită special pentru a diferenția nevoile unei familii de activitatea economică mascată a samsarilor.

„Dacă ești samsar, chiar cu două mașini pe an nu prea ai activitate economică. Este clar că acolo unde o persoană aducea zeci de mașini în scop personal, vorbeam de fapt de o activitate ilegală”, a subliniat ministrul.

Proiectul, aflat momentan în dezbatere publică, ar putea suferi modificări în urma discuțiilor cu operatorii legitimi din piața second-hand, pentru a evita birocratizarea excesivă a comerțului legal. Totodată, Diana Buzoianu avertizează că ministerul este pregătit să combată orice încercare de eludare a legii prin folosirea interpușilor (rude sau prieteni), afirmând că autoritățile au „energia necesară pentru a opri creativitatea infractorilor”.

Pe lângă aceste restricții, Ministerul Mediului a transmis propunerile de buget către Finanțe pentru continuarea programului „Rabla” și lansarea unui nou proiect pentru baterii de stocare a energiei verzi. Ministrul speră ca aprobarea bugetului AFM să nu mai întârzie, deoarece numeroase investiții, inclusiv cele din PNRR, sunt blocate de lipsa finanțării în ultimele luni.

Rămâne de văzut cum se va adapta piața auto din județul nostru la aceste noi restricții și dacă măsura va reuși cu adevărat să scoată la lumină comerțul nedeclarat cu mașini second-hand.