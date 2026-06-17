Federația Română de Fotbal a suferit o înfrângere usturătoare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Instanța internațională a anulat definitiv regula „5+6”, dând câștig de cauză cluburilor Universitatea Craiova și Rapid. Decizia dă peste cap întreaga strategie financiară a campionatului recent încheiat, obligând federația să șteargă amenzi de sute de mii de euro.

Cutremur în fotbalul românesc după o decizie istorică venită direct de la Lausanne. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat definitiv regula „5+6”, o măsură extrem de controversată pe care Federația Română de Fotbal o impusese la începutul sezonului 2024-2025. Forul condus de Răzvan Burleanu a pierdut oficial procesul de răsunet intentat de cluburile Universitatea Craiova și Rapid. Cele două grupări porniseră această contestație juridică chiar la începutul stagiunii 2025-2026, iar verdictul favorabil primit astăzi șterge dintr-o singură trăsătură de con toate deciziile financiare ale campionatului abia încheiat.

Pentru a înțelege miza, regula „5+6” obliga toate echipele din Superligă să folosească cel puțin 5 jucători români pe parcursul unui meci întreg. Cluburile care nu îndeplineau acest criteriu în minimum 75% din partidele oficiale ale sezonului riscau o amendă uriașă, stabilită la 150.000 de euro. Planul inițial al federației era ca toți banii strânși din aceste sancțiuni să fie redistribuiți sub formă de premii către cluburile care au respectat cu strictețe norma autohtonă.

Deși au pierdut pe linie în instanță, oficialii de la Casa Fotbalului au emis un comunicat extrem de evaziv. FRF evită să folosească termenul de eșec și se limitează la a preciza doar că „ia act de decizie și se va conforma”. În textul transmis presei, federația insistă că filozofia sa strategică rămâne neschimbată, argumentând că dezvoltarea fotbalistului român trebuie să fie prioritatea zero a tuturor cluburilor, indiferent dacă există sau nu o obligativitate legală în acest sens.

Efectele financiare imediate ale deciziei TAS sunt de-a dreptul spectaculoase și lasă un gol uriaș în bugetele mai multor echipe. Deoarece procesul a fost deschis încă de la startul sezonului trecut, absolut toate amenzile și premierile calculate la finalul stagiunii sunt anulate complet. Situația devine de-a dreptul paradoxală pentru Rapid și Craiova. Deși au câștigat procesul la Lausanne, cele două cluburi au respectat totuși criteriul sportiv în teren. Astfel, prin anularea regulii, Universitatea Craiova și Rapid pierd acum fiecare câte un bonus de 180.000 de euro pe care ar fi trebuit să îl încaseze.

Bilanțul oficial arată că 10 echipe au respectat regula, fiind vorba despre Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus și Petrolul. Din această listă, doar 5 formații, mai exact Universitatea Craiova, Rapid, FC Argeş, UTA și FCSB, urmau să încaseze premiul de 180.000 de euro fiecare. De cealaltă parte, 6 cluburi scapă definitiv de plata amenzilor de câte 150.000 de euro. Este vorba despre Oțelul Galați, Dinamo, FC Botoșani, Universitatea Cluj, CFR Cluj și Csikszereda, care răsuflă ușurate după acest verdict.