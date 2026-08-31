Decizie istorică la nivel mondial care va schimba complet modul în care adolescenții folosesc rețelele de socializare. Gigantul Meta a bătut palma pentru un acord uriaș de aproape 18 miliarde de dolari și introduce restricții severe: minorii nu vor mai avea acces pe Facebook și Instagram între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar timpul zilnic pe platforme va fi limitat drastic.

Este o adevărată revoluție în lumea tehnologiei și o măsură fără precedent care ar putea schimba definitiv comportamentul noii generații. Platformele Instagram și Facebook, deținute de compania Meta, vor introduce restricții extrem de dure pentru toți utilizatorii minori. Adolescenții nu vor mai putea accesa sub nicio formă aceste rețele de socializare între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar timpul total petrecut zilnic pe aplicații va fi limitat la doar 2 ore. Toate aceste măsuri radicale fac parte dintr-un acord istoric în valoare de aproape 18 miliarde de dolari, echivalentul a 15,4 miliarde de euro, încheiat de companie cu 48 de state americane, suma urmând să fie plătită pe parcursul a 10 ani.

Noile reguli vor schimba din temelii modul în care rețelele funcționează pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Pe lângă blocajul din timpul nopții și limita zilnică de 2 ore, Meta va ascunde complet numărul de aprecieri, iar notificările vor fi oprite automat în timpul programului școlar și pe timp de noapte, mai exact în intervalul orar 22.00 și 7.00. Mai mult, compania va folosi sisteme speciale pentru a identifica minorii care dețin mai multe conturi, astfel încât timpul total să fie calculat cumulat, iar la atingerea limitei, accesul să fie blocat instant. Totuși, părinții vor avea puterea de a modifica aceste reguli prin aprobări speciale.

Măsurile ar putea deveni și mai drastice în viitorul apropiat. Dacă platforme rivale precum YouTube și TikTok vor adopta reguli similare, limita zilnică de utilizare pentru minori ar putea coborî la o singură oră pe zi. De asemenea, acordul prevede că Meta trebuie să șteargă conturile copiilor cu vârsta sub 13 ani și să răspundă la raportările de conținut dăunător în maximum 6 ore, în cel puțin 90% din cazuri. Un auditor independent va monitoriza permanent dacă Meta respectă acest acord, în timp ce minorii vor avea posibilitatea să renunțe la algoritmul clasic și să opteze pentru un flux de postări afișat strict în ordine cronologică. Deși implementarea începe în Statele Unite, specialiștii consideră că acesta este doar primul pas spre o reglementare globală a internetului pentru copii.