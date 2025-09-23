În preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, partida România – Moldova se va disputa joi, 9 octombrie, pe Arena Națională, iar partida România – Austria va avea loc trei zile mai târziu, pe 12 octombrie, la Arena Națională.

Lucescu menține majoritatea numelor convocate și la precedentele acțiuni ale naționalei. Lisav Eissat, jucător ce a obtinut recent cetățenia română, apare în premieră pe lista preliminară de stranieri. Fotbalistul de la Maccabi Haifa a jucat șase partide în actualul sezon.

Lisav Naif Eissat este un fundaș central de picior stâng ce măsoară 1,87 metri înălțime și are deja un meci pentru Israel U21.

A adunat deja șase apariții pentru prima echipă a lui Maccabi Haifa – patru în Conference League și două în campionat. Pentru echipa U19 a bifat alte șapte partide, inclusiv în UEFA Youth League.

În sezonul trecut a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a strâns 28 de meciuri și a marcat de trei ori, confirmându-și polivalența: pe lângă poziția de stoper central, poate juca și mijlocaș defensiv sau fundaș stânga.

Ianis Hagi revine și el pe lista echipei naționale, după ce a ratat ultima acțiune. Mijlocașul ofensiv al României a semnat în această vară în Turcia, cu Alanyaspor.

Toate cele 9 nume noi de „tricolori” convocați pentru această acțiune sunt: Ionuț Radu, Ionuț Nedelcearu, Radu Drăgușin, Lisav Eissat, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Florinel Coman.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a afla care sunt ultimele patru naționale europene calificate.