Prezent într-o conferință de presă la Zalău,Ministrul de Interne,Lucian Bode, a afirmat vineri că în Politia Romana, din 4.800 de posturi de conducere, 1.380 sunt ocupate de imputerniciti.

Ministrul Bode a precizat că foarte curând va fi anuntat calendarul organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere in toate stucturile MAI. Lucian Bode anunta ca doreste „management predictibil stabil” in toate structurile MAI. ”Faptul că doar în Poliția Română din 4800 de posturi de conducere 1.380 sunt imputerniciti arata ca este nevoie urgent ca aceasta procedura sa inceapa. Vorbim de peste 30% din posturi. La nivelul IGSU concursurile se deruleaza pentru 37 de posturi de conducere. Pentru IGPR, IGPF, IGAV, pentru DGPI si DGA am primit in aceasta saptamana o propunere de calendar, pe etape, pe care fiecare inspector general, sef de structura le are”, a declarat vineri la Zalau, ministrul Lucian Bode.

„Organizarea de concursuri si ocuparea pozitiilor in urma unor concursuri transparente (…) este preocuparea noastra si asa se va intampla, incepand cu saptamana viitoare”, a mai declarat Bode.