O zi decisivă pentru infrastructura din regiunea de Nord-Vest a țării. Inaugurarea noului tronson din Autostrada Transilvania marchează un pas istoric pentru județul Sălaj, fiind rodul unei planificări pe termen lung și al unei finanțări europene masive. Deputatul și fostul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, cel care a semnat contractul de execuție pentru acest lot, a subliniat că succesul marilor proiecte rutiere depinde de continuitate administrativă, viziune și implicare totală, dincolo de culorile politice sau mandatele guvernamentale.

Așteptată de un deceniu de întreaga comunitate din Nord-Vestul României, deschiderea noului lot de autostradă confirmă faptul că stabilitatea proiectelor administrative reprezintă singura cale către modernizare. Prezent la evenimentul de dare în folosință a tronsonului, deputatul de Sălaj, Lucian Bode, a readus în atenție parcursul anevoios, dar de succes, al acestui șantier complex.

Fostul ministru a reamintit momentul cheie din anul 2020, când a semnat contractul de execuție, într-o perioadă în care din cele 12 loturi ale autostrăzii se lucra efectiv pe doar două porțiuni. Impulsionarea lucrărilor și curajul de a pune pe masă Planul Național de Investiții și Relansare Economică au învins principalul inamic al marilor proiecte din țară: lipsa finanțării. Transpunerea ulterioară a acestor coridoare rutiere în PNRR și în Programul Transport a asigurat fondurile europene necesare, de peste 200 de milioane de euro, pentru ca visul șoselei de mare viteză să devină realitate în Sălaj.

Sălajul depășește acum borna simbolică de 30 de kilometri de autostradă funcționali sau aflați în faze extrem de avansate. Obiectivul strategic asumat de autorități rămâne dublarea acestei cifre până la finalul anului, o dinamică accelerată ce va schimba definitiv configurația economică și siguranța rutieră din regiune.