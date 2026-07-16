Moment istoric pentru infrastructura din județul nostru. Tronsonul de autostradă Zimbor – Poarta Sălajului și nodul rutier de la Românași se află în faza de recepție tehnică și vor fi date în trafic în doar câteva săptămâni. Deputatul sălăjean Lucian Bode, cel care a semnat contractul pentru acest lot în perioada în care a condus Ministerul Transporturilor, a monitorizat șantierul și trage un semnal de alarmă guvernanților cu privire la pericolele care pândesc continuarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania.

Vestea pe care toți sălăjenii o așteptau de ani de zile a devenit realitate. Județul Sălaj intră în mod oficial în rețeaua națională de autostrăzi. Anunțul a fost făcut de parlamentarul sălăjean Lucian Nicolae Bode, în urma unei vizite de lucru efectuate direct pe șantierul Autostrăzii Transilvania, pe secțiunea Nădășelu – Poarta Sălajului. Lucian Bode a confirmat că tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului, alături de nodul rutier extrem de important de la Românași, se află în acest moment în faza de recepție tehnică. Acest lucru înseamnă că, în doar câteva săptămâni, primele mașini vor putea circula oficial pe acest lot modern de șosea rapidă.

Pentru județul nostru, acest succes poartă o puternică amprentă locală și reprezintă rezultatul unei munci administrative intense de lungă durată. În anul 2020, din postura de ministru al transporturilor, Lucian Bode a fost cel care a semnat efectiv contractul pentru proiectarea și execuția acestui tronson. Ulterior, din calitatea de președinte al Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, parlamentarul sălăjean a continuat să lupte zi de zi pentru ca Autostrada Transilvania să aibă mereu finanțarea asigurată în bugete și să fie ferită de blocajele birocratice specifice.

Dincolo de importanța sa generală, lotul reprezintă o verigă dintr-o secțiune de aproximativ 42 de kilometri situată între Nădășelu și Poarta Sălajului, realizată pe un relief extrem de dificil, marcat de alunecări masive de sol, lucrări complexe de consolidare și viaducte spectaculoase care au solicitat soluții tehnice speciale. Pentru Sălaj, darea în trafic a acestor 12,24 kilometri înseamnă o conectare reală la rețelele moderne de transport. Nodul rutier de la Românași are un rol strategic major, deoarece apropie autostrada de municipiul Zalău și creează o legătură funcțională, sigură și rapidă cu Drumul Național 1F și cu arterele județene din zonă. În total, traseul Autostrăzii A3 pe teritoriul Sălajului însumează o lungime impresionantă de aproximativ 80 de kilometri de autostradă proiectată. Această dezvoltare monumentală vine să completeze un alt proiect crucial pentru regiune obținut prin implicarea sa directă, și anume Varianta de Ocolire a municipiului Zalău, o investiție extrem de așteptată care scoate traficul greu din oraș și reconfigurează mobilitatea județeană.

Totuși, în ciuda veștilor bune de pe acest lot, parlamentarul Lucian Bode adoptă o poziție fermă și responsabilă și avertizează public autoritățile de la București cu privire la 3 teme extrem de sensibile care pot arunca în aer termenele viitoare ale Autostrăzii Transilvania. În primul rând, finalizarea tronsonului Zimbor – Nădășelu este programată oficial pentru luna august 2026. În timp ce constructorul român este în grafic, lucrările la cele 2 devieri majore atribuite unor constructori turci au ca termen luna decembrie 2026. Lucian Bode cere accelerarea lucrărilor, dar dublată de un control sever al calității, dorind ca sălăjenii să circule pe autostradă în deplină siguranță. O a 2-a problemă majoră este legată de secțiunea de foc Poarta Sălajului – Nușfalău, care include și celebrul Tunel Meseș. Etapa de proiectare tehnică a început în anul 2025 și are termen anul viitor, însă datele actuale arată că proiectul pare departe de grafic. O întârziere în livrarea documentației va afecta direct faza de execuție din 2027. Cea mai gravă problemă semnalată de deputatul sălăjean este însă neadoptarea bugetului CNAIR la jumătatea acestui an. Vorbim despre un buget blocat de aproape 22 de miliarde de lei credite bugetare, lucru catalogat de Bode ca fiind absolut inadmisibil pentru o companie care gestionează proiecte vitale de miliarde de euro. Indiferent de numele ministrului în funcție, Lucian Bode cere deblocarea urgentă a acestor fonduri pentru ca marile șantiere rutiere să nu fie oprite din cauza jocurilor politice, asigurându-i pe sălăjeni că va monitoriza în continuare fiecare termen din calendarul lucrărilor.

📸 Sursa foto: Facebook – Lucian Bode