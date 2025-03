Președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, Lucian Nicolae Bode, a participat, alături de principalii reprezentanți din domeniu, la Construction & Infrastructure Summit de la Cluj-Napoca, un eveniment de excepție pentru sectorul construcțiilor și infrastructurii din România.

,,În calitate de președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, am participat la unul dintre cele mai importante evenimente din Transilvania, dedicate construcțiilor, infrastructurii și domeniilor conexe: Construction & Infrastructure Summit de la Cluj-Napoca.

Le mulțumesc organizatorilor pentru invitație și mă bucur că am putut să prezint unei audiențe de elită, în prezența a peste 500 de participanți, modul în care se văd evoluțiile în domeniu din perspectiva unui decident în domeniul transporturilor și infrastructurii.

Dialogul de acest fel dintre public și privat este deosebit de important, pentru că gestionarea unui proiect de investiții în infrastructura de transport este o chestiune complexă, fiind o provocare, atât pentru beneficiar, cât și pentru antreprenor.

Consider că este esențial ca această cooperare să se bazeze pe transparență, eficiență administrativă și predictibilitate legislativă. Depinde doar de noi cum proiectăm această relație în viitor și cum abordăm provocările comune.

Nu în ultimul rând, mă bucur că am putut să exemplific aceste constatări personale printr-un proiect care îmi este foarte aproape de suflet: Autostrada Transilvania. Am investit mult timp și multă energie în a-l vedea deblocat în anul 2020 și mă consider unul dintre cei care au repus Autostrada Transilvania pe harta infrastructurii mari de transport din România.

Pentru că nu discutăm despre o simplă autostradă, ci de unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură de transport din sud-estul Europei, este îmbucurător că schimbările guvernamentale nu mai vin la pachet cu schimbarea priorităților de infrastructură. Până la urmă așa trebuie să arate normalitatea.

Dezvoltarea infrastructurii de transport este strâns legată de o piață a construcțiilor puternică și sustenabilă. România are profesioniști în domeniul construcțiilor, un sector esențial pentru dezvoltarea economiei românești. Unii fără alții nu se poate pentru a crea performanță si o infrastructură de calitate ”, a transmis Lucian Nicolae Bode, prin intermediul rețelei de socializare.