Secretarul general al Partidului Național Liberal, Nicolae Lucian Bode, s-a întâlnit cu Organizația Femeilor Liberale. În opinia secretarului general al PNL, contribuția femeilor liberale este esențială pentru succesul partidului, atât în mobilizarea electoratului, cât și în promovarea mesajelor politice.

Nicolae Lucian Bode a menționat că Partidul Național Liberal își propune să atingă obiective ambițioase, iar pentru a reuși, partidul are nevoie de toată energia și susținerea din partea organizațiilor interne, în special a Organizației Femeilor Liberale, care joacă un rol crucial în crearea unei legături directe cu diverse categorii de alegători. El a subliniat că femeile din PNL au demonstrat în mod repetat că sunt un motor important pentru partid, implicându-se activ în comunități și susținând inițiativele politice.

De asemenea, Nicolae Lucian Bode a amintit de necesitatea unei colaborări strânse între toate structurile partidului, accentuând că unitatea și solidaritatea echipei sunt esențiale pentru a câștiga încrederea cetățenilor și a obține rezultate favorabile în alegeri. Organizația Femeilor Liberale poate juca un rol de lider în atragerea unui electorat divers, inclusiv femei, tineri și comunități vulnerabile, fiind astfel o resursă valoroasă în conturarea unor politici care să răspundă nevoilor reale ale populației.

”La întâlnirea de azi cu Organizaţia Femeilor Liberale, în cadrul Şcolii Politice de la Poiana Braşov, am subliniat nevoia de unitate şi coeziune internă pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare din acest an. La Consiliul Naţional din 15 septembrie, am dat semnalul de mobilizare pentru structurile interne ale Partidului Naţional Liberal. Ne aflăm în pragul unei bătălii cruciale pentru soarta României următorului deceniu”, a transmis secretarul general al PNL , pe pagina de socializare.