Sărbătoarea Nașterii Domnului ne găsește in acest an în condiții speciale în care suntem nevoiți să ne bucurăm de această sfântă sărbătoare creştină într-un cadru mai restrâns, alături de familiile noastre. Cu aceste sfinte sărbători, încheiem anul 2020, un an tumultuos în care am învățat cu toții să fim mai buni, mai solidari și generoși cu cei aflați în nevoie și mai cumpătați.

Vă doresc un Crăciun fericit, cu sănătate și bucurii, alături de cei dragi!

Anul care vine să ne găsească cu speranța in suflet și încrezători că împreună vom depăși cu bine toate greutățile! La mulți ani, dragi sălăjeni!

Deputat Lucian Bode – președintele Partidului Național Liberal, filila Sălaj