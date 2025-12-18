Deputatul Nicolae Lucian Bode a participat la recepția lucrărilor penru Varianta Ocolitoare a municipiului Zalău, proiect demarat în anul 2020, perioadă în care acesta ocupa funcția de ministru al Transporturilor. Fostul ministru a subliniat faptul că, din anul 2020, de când a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție, acest proiect a fost marcat de o serie de sincope care au întârziat nepermis de mult finalizarea sa.

Prezent la recepția lucrărilor pentru variant ocolitoare a municipiului Zalău, deputatul Nicolae Lucian Bode a subliniat faptul că, pentru județul Sălaj și regiunea de Nord-Vest, VO Zalău este o verigă esențială în conectarea Zalăului la A3, coloana vertebrală a infrastructurii rutiere din Transilvania.

Cu siguranță, integrarea centurii Zalăului în rețeaua de infrastructură regională înseamnă acces mai rapid, mobilitate crescută și perspective reale de dezvoltare pentru comunitatea locală.