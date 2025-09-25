Vești proaste pentru Dinamo, în ceea ce privește construirea noului stadion din șoseaua Ștefan cel Mare. Deși actele pentru construirea arenei au fost semnate, lucrările nu au început, fiind anunțate noi amânări.

Vești proaste pentru Dinamo, în ceea ce privește construirea noului stadion din șoseaua Ștefan cel Mare. Deși actele pentru construirea arenei au fost semnate, lucrările nu au început, iar Ionuț Lupescu, care activează în prezent la CS Dinamo, a anunțat noi amânări. Potrivit acestuia, startul lucrărilor la noul stadion a fost amânat, în prezent căutându-se soluții pentru a se continua proiectul, actele semnate până acum nemaifiind valabile. Chiar și așa, există optimism că situația se va rezolva cât mai curând.

Noul stadion Dinamo ar urma să aibă 25.000 de locuri, spații de cazare și de mâncare pentru sportivi, săli de antrenament pentru diverse discipline sportive, centru de recuperare și spațiu expozițional.

„Am fost numit președinte de onoare. Am încercat împreună cu conducerea și ministerul să semnăm toate actele pentru noul stadion. Din păcate, s-a schimbat conducerea și ce am semnat nu mai este valabil. S-au cerut alte lucruri. S-au găsit soluții la ședințe, iar acum așteptăm de la CNI să dea avizul de demolare. Suntem aproape să primim avizul și pentru construire. Toate actele sunt la CNI. CNI trebuie să dea ordinul de demolare. Asta e România. Totuși, am încredere că datorită ajutorului Ministerului de Interne vom da drumul la treabă. Nu este vorba doar de un stadion, vor fi 7-8 sporturi olimpice care vor avea locuri de antrenament. Este o arenă multifuncțională”, a spus Ionuț Lupescu, citat de digisport.ro

Construcția noului stadion de 25.000 de locuri din Ștefan cel Mare va costa peste 100 de milioane de euro, iar proiectul ar trebui finalizat în circa 3 ani.

Noul stadion al lui Dinamo ar necesita o investiţie de circa 117 milioane de euro, care ar fi acoperită şi din fondurile europene. Arena ar urma să aibă o parcare de 200 de locuri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi. Stadionul ar urma să aibă 4 vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori.

Pentru spectatorii VIP vor fi amenajate 12 loje. Minimum 400 de metri pătraţi vor fi destinaţi spaţiului de ospitalitate şi restaurantului.

Pe 1 august, Primșria Sectorului 2 emisese autorizația de demolare pentru stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.