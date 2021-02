Teren de fotbal și vestiare, reabilitarea Dispensarului Uman, a școlii I-IV și construirea a două blocuri ANL, sunt doar câteva din proiectele propuse în anul 2021 în comuna Vârșolț. Prin aceste proiecte edilul vrea să crească nivelul de trai, nivelul de confort al locuitorilor, iar pe cei plecați peste hotare sau în alte localități să-i aducă înapoi acasă.

Vârșolț este o comună în plină dezvoltare, unde cetățeanul este pe primul loc. În acest moment, în localitate se continuă lucrările la reabilitarea școlii, a grădiniței și la dispensarul medical. Potrivit edilului comunei, Breda Lajos, lucrările în Vârșolț continuă:

„Noul an 2021 l-am început cu multă putere, continuăm proiectele, licitațiile, continuăm lucrările care se pot face în interior, nu sunt multe lucrări care se pot face în această perioadă. Un lucru foarte important pentru noi: ne-am mutat la sediul primăriei, unde s-a reabilitat, s-a terminat lucrarea. Am urgentat această lucrare deoarece Școala Gimnazială I-IV, unde am fost dislocați, se reabilitează, iar firma care a câștigat licitația vrea să înceapă lucrarea în interior. O altă lucrare e clădirea Dispensarului Uman care, din nou lucrarea este licitată de către o firmă din Zalău, iar din luna martie așteptăm să se înceapă la lucrare. Se licitează Grădinița cu Program Prelungit, și, de asemenea, se licitează un pod peste râul Crasna. De asemenea, din următoarea lună se vor continua lucrările la terenul de fotbal, la sala de sport și se vor începe lucrările la cele două blocuri ANL din grădina Primăriei, blocuri de care discutăm de zece ani.”

Primăria Vârșolț funcționează într-o clădire reabilitată, modernă și în conformitate cu cerințele europene. Sediul este mai încăpător decât înainte, este compartimentat și are ghișee pentru diferite servicii. Proiectul de reabilitare a clădirii primăriei a fost finanțat prin PNDL și a avut o valoare de aproximativ 1.200.000 lei.