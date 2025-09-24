Constructorul UMB a început lucrările la nodul rutier de la Românași, pe Autostrada Transilvania. Termenul de execuție este de șapte luni.

Au început oficial lucrările pentru construcția nodului rutier de la Românași, pe Autostrada Transilvania, un proiect de 71,3 milioane de lei, finanțat prin PNRR și realizat de constructorul UMB, cu termen de execuție de șapte luni.

„Încep oficial lucrările pentru execuția nodului rutier de la Românași. Așa cum anunțam în urmă cu câteva zile, după emiterea autorizației de construire, pasul următorul este emiterea ordinului de începere a lucrărilor si predarea amplasamentului constructorului. Începând de astăzi, acest proiect intră în etapa finală a construcției. Am încredere că va exista o bună colaborare între autorități și antreprenor, astfel încât acest obiectiv să fie finalizat la timp. Este nevoie de mobilizare si seriozitate în abordarea tuturor secțiunilor care compun Autostrada Transilvania. Nodul de la Românași este esențial pentru darea în trafic a unei porțiuni din secțiunea Nădășelu-Zimbor-Poarta Sălajul, ceea ce va fi un real beneficiu pentru județul Sălaj și întreaga regiune. Continuăm cu pași siguri dezvoltarea infrastructurii de transport!”, a scris deputatul PNL, Nicolae Lucian Bode, pe pagina sa de socializare.

Nicolae Lucian Bode este fost ministru al Transporturilor și fost ministru de Interne. În perioada în care acesta a fost ministru al transporturilor au fost demarcate o serie de lucrări de mare importanță, în mod special pentru traficul rutier.

Constructorul băcăuan UMB, prin asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade, va realiza acest nod rutier cu o valoare a contractului de 71,3 milioane lei, fără TVA. Durata totală a proiectului este de 10 luni: trei luni pentru proiectare și șapte luni pentru execuție, finanțarea fiind asigurată prin PNRR.

Nodul de la Românași va asigura accesul pe și dinspre Autostrada Transilvania (subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului), DN1F și DJ108A, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău.

În iunie, CNAIR a primit trei oferte pentru acest contract, inclusiv de la UMB, companie care lucrează deja pe sectorul Zimbor–Poarta Sălajului. Totuși, lotul Nădășelu–Zimbor (30 km), deși mai avansat, nu poate fi deschis circulației nici în 2025 din cauza întârzierilor la viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, unde constructor este firma turcă Ozaltin.

Pentru realizarea nodului de la Românași, Guvernul a aprobat anterior un proiect de exproprieri care vizează 215 imobile, cu o suprafață totală de aproape 393.000 mp, valoarea despăgubirilor fiind de aproximativ 1 milion de lei.

Autoritățile speră ca acest nod rutier să devină o piesă-cheie în conectarea Sălajului la rețeaua de autostrăzi, grăbind circulația pe A3 și aducând beneficii economice pentru întreaga regiune.