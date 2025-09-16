Livratorii de pe Uber, Bolt, Glovo şi Wolt vor avea sindicatul lor. În România apare prima organizație sindicală din România creată special pentru lucrătorii care activează prin platforme precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt sau alte aplicații similare. Blocul Național Sindical lansează Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale.

Conform unui comunicat al confederației, preluat de Agerpres, Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale va funcționa ca un sindicat național, cu filiale în toate județele țării. În cadrul acestuia se pot înscrie atât cetățeni români, cât și cetățeni străini care lucrează în România prin intermediul platformelor digitale.

„Pentru început, BNS a constituit un grup de inițiativă, care va fi transformat oficial în sindicat. Adeziunea poate fi completată online și trimisă la adresa: slpd@bns.ro. De asemenea, proiectul de statut al sindicatului este deja pregătit, acesta urmând să fie definitivat de Adunarea generală de constituire a organizației”, se menționează în comunicat.

Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale va avea următoarele obiective:

apărarea membrilor în fața platformelor și intermediarilor;

clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme;

propunerea de reglementări fiscale corecte; asigurarea accesului la sistemele de protecție socială (sănătate, pensii, șomaj, concedii medicale);

demararea negocierilor colective la nivel de platformă; reprezentarea lucrătorilor ca partener social recunoscut în dialogul cu Guvernul României și ministerele sale;

capacitatea de a negocia beneficii colective, precum pachete avantajoase de asigurări, acorduri cu lanțuri de benzinării etc.

Cei care devin membri ai sindicatului vor beneficia de reprezentare în relația cu platformele digitale și intermediarii, promovarea intereselor în cadrul dialogului social și la nivel instituțional, susținerea unor demersuri legislative corecte și echitabile, negocieri colective privind condițiile de muncă și apărare și sprijin în fața autorităților și angajatorilor.