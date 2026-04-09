UEFA și federațiile naționale din România și Turcia au decis să aducă un ultim omagiu uneia dintre cele mai mari figuri din istoria fotbalului mondial, Mircea Lucescu. În memoria tehnicianului român, un moment de reculegere va fi păstrat la toate meciurile din competițiile europene ale săptămânii, precum și la nivelul ligilor profesioniste din România și Turcia.

Recunoscut drept al treilea cel mai titrat antrenor din istoria sportului rege, „Il Luce” lasă în urmă o moștenire impresionantă, fiind celebrat acum de întreaga comunitate fotbalistică internațională.

Forul european UEFA a anunțat oficial că momentele de reculegere vor avea loc la toate partidele din cupele europene programate în această săptămână. „Ca tribut adus lui Mircea Lucescu, un moment de reculegere va fi ținut la toate meciurile din competițiile UEFA”, se arată în comunicatul instituției. Această decizie reflectă statutul deosebit al antrenorului român, câștigător al Cupei UEFA și al Supercupei Europei, performanțe care l-au plasat în ierarhia all-time a trofeelor imediat după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Omagiile vor continua în weekend și pe plan intern. Federația Română de Fotbal a confirmat organizarea unui moment de reculegere la toate nivelurile competiționale, de la Superliga până la ligile inferioare și fotbalul feminin. De asemenea, Federația Turcă de Fotbal (TFF) a anunțat măsuri similare pentru perioada 8-13 aprilie, perioadă în care echipele din ligile profesioniste din Turcia vor putea purta și banderole negre. Lucescu este considerat o personalitate marcantă în Turcia, unde a antrenat echipa națională și cluburile de elită Galatasaray și Beșiktaș.

Cariera lui Mircea Lucescu rămâne un reper de longevitate și succes. Format la Dinamo București, unde a cucerit 7 titluri ca jucător, acesta a revoluționat ulterior fotbalul din postura de antrenor. Cu un palmares colosal de 36 de trofee, Lucescu a scris istorie în Ucraina, Turcia și România, trecând pe la cluburi gigant precum Inter Milano, Șahtior Donețk sau Dinamo Kiev. Distincțiile sale includ titluri naționale în trei țări diferite și succese continentale care l-au transformat într-un veritabil ambasador al fotbalului românesc peste hotare.