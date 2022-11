Macedonia de Nord – România este meciul decisiv al grupei C de la Campionatul European de handbal feminin.

România are nevoie de o victorie sau de un rezultat de egalitate pentru a se califica în faza următoare, în meciul decisiv al grupei C de la Campionatul European de handbal feminin. Va fi, practic, o finală pentru al treilea loc din grupă care duce în Main Round, ambele echipe având zero puncte după primele două runde și aceleași șanse de calificare înaintea ultimei etape.

România este mare favorită în disputa cu Macedonia de Nord, una dintre țările-gazdă ale competiției continentale. Naționala pregătită de Florentin Pera are două variante pentru a obține calificarea în faza grupelor principale, victoria sau rezultatul de egalitate.

România și Macedonia de Nord au fost adversare și în barajul pentru Campionatul Mondial din 2021. Naționala României, pregătită atunci de Adrian Vasile, au obținut două victorii categorice, 33-22 pe teren propriu și 35-20 la Skopje.

În condițiile în care s-ar califica cu 0 puncte, calificarea în semifinale devine imposibilă. Și obiectivul anunțat de Federație, clasarea între primele 10 formații ale continentului, va fi greu de îndeplinit. Ar fi obligatoriu ca Neagu și compania să obțină puncte din cel puțin două înfruntări.

Eliza Buceschi a avut un mesaj dur după umilinţa cu Franţa. Jucătoarea Rapidului a tras un semnal de alarmă şi a declarat că junioarele României ar trebui să înveţe să joace contraatac şi faza a doua dacă vrem să mai contăm în handbal: „Cred că este un lucru care ne lipsește de la junioare, de la începutul handbalului, nu avem această școală. Înscriem destul de multe goluri din pozițional, poate mai multe ca orice echipă, însă niciun gol pe contraatac și faza a doua. Golurile ușoare nu-ți consumă energia și chiar îți dau energie. Asta trebuie să învățăm și noi în viitor dacă vrem să mai contăm în handbalul mondial”, a spus Buceschi.

În celălalt meci al grupei, Franţa şi Ţările de Jos îşi vor disputa şefia grupei. Dacă se va califica în următoarea fază, România va mai avea de disputant trei meciuri în grupele principale, cu primele trei clasate din grupa D: Muntenegru, Germania, Polonia şi Spania.