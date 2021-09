Meciul dintre Macedonia de Nord și România , este un meci crucial pentru „tricolori” . Partida de la Skopje poate adduce poziționarea pe locul 2 în grupă.

Macedonia de Nord și România se întâlnesc în această seară într-un meci contând pentru etapa 6 a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2022. Partida va începe la ora 21:45. Partida Macedonia – România, capitală pentru cursa spre locul 2 în grupă, se va disputa pe un teren deplorabil. Stadionul Tose Proeski Arena din Skopje are suprafața de joc denivelată și plină de smocuri. În fața porții pare că a fost cândva iarbă, însă acum este doar pământ.

Mirela Rădoi a declarat la conferința de presă de dinaintea partidei :

„Cred că vor fi două partide diferite, cea de mâine va fi mult mai grea decât turul. Au schimbat antrenorul, sistemul de joc, sunt mult mai agresivi fără minge și mult mai rapizi pe tranziția pozitivă. În plus, calitatea individuală a lor face din Macedonia de Nord o echipă foarte bună în posesie.Macedonia de Nord are jucători reprezentativi, precum Elmas, Bardhi. Îmi place că fiecare jucător se pune în slujba echipei, este o echipă mult mai periculoasă decât cea pe care am întâlnit-o la București. Probabil că venirea noului antrenor a fost un avantaj, acum fiecare jucător vrea să demonstreze că merită să fie titular.Sunt sigur că mâine vor juca 4-3-3, cu presing foarte sus, ultraofensiv, dar trebuie să vedem și starea gazonului, care ne poate dezavantaja, precum și spațiile din apărare”

La această partidă sunt așteptați aproximativ 3.000 de spectatori, ceea ce reprezintă circa 10% din capacitatea stadionului. Prețul unui bilet este de 5 euro, iar prezența fanilor este limitată în conformitate cu măsurile stabilite pentru protecția împotriva coronavirusului și protocolul UEFA.