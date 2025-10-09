Parlamentul a adoptat un proiect de lege care permite Ministerului Afacerilor Externe să folosească integral taxele consulare pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate. Inițiativa vizează sprijinirea românilor din diaspora și eliminarea unor situații dificile în care rudele celor decedați nu pot suporta costurile ridicate ale repatrierii.

Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza integral sumele provenite din taxele pentru serviciile notariale prestate persoanelor fizice sau juridice străine, potrivit noului proiect de lege adoptat de Camera Deputaților.

Decizia are scopul de a asigura fonduri pentru repatrierea cetățenilor români decedați în afara granițelor țării, în cazurile în care familiile acestora nu dispun de bani pentru acoperirea costurilor de transport și formalităților aferente.

Proiectul, adoptat cu majoritate de voturi, modifică alineatul (4) al articolului 18 din Legea nr. 36/1995 și completează Legea nr. 198/2008. Schimbările introduc o reglementare clară privind taxarea și tarifarea unor servicii notariale efectuate de oficiile consulare române pentru persoane fizice sau juridice străine. Astfel, fondurile rezultate din aceste activități vor fi redirecționate pentru scopuri umanitare și administrative.

Conform formei finale a actului normativ, adoptată anterior de Senat, banii colectați vor putea fi folosiți nu doar pentru repatrierea celor decedați, ci și pentru asigurarea bunei funcționări a activităților consulare. Această prevedere are în vedere menținerea capacității de reacție a misiunilor diplomatice și consulare române în situații de urgență care implică cetățeni români.

Măsura vine în contextul în care, potrivit autorităților, numărul deceselor în rândul cetățenilor români stabiliți peste hotare este în creștere, iar costurile repatrierii pot depăși adesea posibilitățile financiare ale familiilor. În multe cazuri, lipsa fondurilor a făcut imposibilă aducerea trupurilor în țară, ceea ce a generat nemulțumiri și apeluri repetate la instituțiile statului.

Deputata PNL Raluca Turcan a explicat, în plenul Camerei Deputaților, că proiectul are un scop profund umanitar și a fost conceput pentru a sprijini familiile care se confruntă cu pierderi în străinătate. Aceasta a subliniat că, prin noul cadru legal, se creează atât sursa de finanțare, cât și mecanismul concret prin care statul poate interveni în sprijinul celor afectați.