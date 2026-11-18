Celebra poveste de iarnă „Spărgătorul de Nuci” ajunge și în fața publicului din Zalău. Spectacolul face parte dintr-un amplu turneu național care aduce pe scenele din România artiști internaționale de renume, oferind spectatorilor tuturor vârstelelor sau incursiune în lumea baletului clasic.

Unul dintre cele mai îndrăgite titluri ale repertoriilor mondiali, baletul „S-ului de Nuciului”, la început prin România, oprindu-se pentru prima dată și la Zalău. Evenimentul face dintr-un turneu național impresionant, care cuprinde peste 21 de orașe din întreaga țară, menite să aducă artă în clasic mai aproape de publicul din afara marilor centru cultural.

După reprezentații care au cucerit deja publicul din orașul precum Satu Mare sau Dej, organizatorii mizează pe aceeași deschidere și entuziasm și pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Montarea este gândită ca o experiență vizuală și muzicală completă, adresată deopotrivă copiilor și adulților.

Cu decoruri de poveste și celebra muzică compusă de Piotr Ilici Ceaikovski, spectacolul promis să transforme sala de spectacol într-un univers feeric, confirmând interesul tot mai crescut al publicului sălăjean pentru producțiile culturale de anvergură. Un atu al acestor montări și prezența în distribuție a renumitei prim-baline Oksana Boneva, venită în România majoră unei vechi prietenii artistice.

Pe lângă calitatea artistică de excepție, organizatorii le-au pregătit spectatorilor și o surpriză specială la finalul reprezentației, menită să îi apropie pe cei mici din lumea dansului.