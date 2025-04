După 10 ani consecutivi în Liga Națională de handbal feminin, Măgura Cisnădie se va înscrie din sezonul următor la startul Diviziei A, cel de-al doilea eșalon valoric. Primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan a dezvăluit viitorul Măgurii, unul care previzibil din momentul anunțului referitor la reducerea drastică a bugetului repartizat clubului. În mod normal, actualul secund, Bogdan Nițu va conduce echipa de pe bancă în eșalonul secund.

”Echipa va continua la nivel de Liga 2, probabil doar cu jucătoare românce, proporțional cu junioare, eu așa văd treaba. Noi am anunțat pe toată lumea, am discutat cu fetele, ele au înțeles situația, la fel am discutat cu staff-ul tehnic. S-au reziliat unele contracte care erau în derulare, mai sunt discuții pentru a se rezilia și celelalte acorduri. Avem ciclism, șah, tenis de masă, fotbal de juniori și handbal masculin la nivel de juniori” a anunțat edilul Mircea Orlățan în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.