Românii care beneficiază de tichete de creșă sunt cei care nu beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și nici de indemnizație pentru creșterea celui mic.

Tichetele de creșă se folosesc doar pentru plata taxelor la creșa unde cel mic este înscris, neținând cont dacă instituția este privată sau de stat. De asemenea, ele mai pot fi folosite și pentru plata bonelor care au un contract încheiat cu cel care emite aceste tichete.

Se dau mai mulți bani din luna octombrie! O categorie de români va beneficia de mai mulți bani începând din această toamnă, iar banii vor intra direct pe card.Este vorba despre Românii care beneficiază de tichete de creșă sunt cei care nu beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și nici de indemnizație pentru creșterea celui mic.Tichetele de creșă se folosesc doar pentru plata taxelor la creșa unde cel mic este înscris, neținând cont dacă instituția este privată sau de stat. De asemenea, ele mai pot fi folosite și pentru plata bonelor care au un contract încheiat cu cel care emite aceste tichete.

Documentul care a fost pus recent în dezbatere publică de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale arată că din luna octombrie a acestui an, valoarea unui tichet de creșă va fi de 570 de lei, fiind în creștere cu 50 de lei față de valoarea din prezent.Aceasta este o veste minunată pentru părinții care vor primi banii pe card.

Amintim că din luna februarie a acestui an toate tichetele de creșă (la care se adaugă cele cadou, culturale sau voucherele de vacanță) se emit doar pe card.Mai mult decât atât, tichetele care au fost emise pe hârtie sunt în continuare valabile până la data expirării notată pe el.

Este important de reținut că această măsură nu se aplică momentan, aceasta având nevoie de semnătura ministrului Muncii, Marius Budăi. Ulterior, legea trebuie să intre în Monitorul Oficial, iar măsura se va aplica din luna octombrie a acestui an.