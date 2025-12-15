Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege care prevede majorarea plafonului maxim pentru plățile în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro. Proiectul de lege vizează modificarea legislației privind plafonarea plăților în numerar, o temă frecvent dezbătută în rândul antreprenorilor și al profesioniștilor din mediul privat.

Proiectul de lege vizează modificarea legislației privind plafonarea plăților în numerar, o temă frecvent dezbătută în rândul antreprenorilor și al profesioniștilor din mediul privat. În prezent, legislația românească limitează plățile cash la echivalentul a 1.000 de euro, prag care se consideră prea restrictiv pentru activitatea economică, în special pentru firmele mici și mijlocii.

Reprezentanții AUR afirmă că proiectul de lege este compatibil cu cadrul european și că mai multe state din Uniunea Europeană sau din afara acesteia nu impun limite stricte pentru tranzacțiile în numerar. În opinia inițiatorilor, România ar trebui să adopte o abordare mai flexibilă, care să permită agenților economici să își desfășoare activitatea fără constrângeri administrative excesive.

„Cum stau celelalte țări din cadrul Uniunii Europene la plățile cash, să vă spun că Germania, Austria, Olanda, Norvegia, Finlanda, Suedia, Belgia, Irlanda, chiar și Marea Britanie nu au limite la plățile cash.Belgia, de exemplu, are 3.000 de euro în relația cu o firmă, Bulgaria 5.000 de euro, vecinii noștri bulgari, care sunt foarte bine organizați din acest punct de vedere, iar noi reiterăm acest lucru, considerăm că este o inițiativă foarte bună pentru mediul de afaceri românesc. În general, deja asuprit de taxe și impozite de această guvernare”, a declarat deputatul AUR Gabriel Florea.

Proiectul urmează să intre în procedura parlamentară obișnuită, fiind analizat în comisiile de specialitate și supus votului în plen. Susținătorii inițiativei afirmă că există deschidere și din partea altor formațiuni politice pentru discutarea propunerii, însă parcursul legislativ va depinde de pozițiile exprimate în dezbaterile parlamentare. Dacă va fi adoptată, modificarea ar putea avea un impact semnificativ asupra modului în care se realizează tranzacțiile comerciale în România, în special în sectoarele unde plățile în numerar sunt încă frecvent utilizate.