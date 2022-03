Piața forței de muncă este într-o continuă evoluție și schimbare. Dacă anumite afaceri au un flux de lucru constant, așa cum este cazul firmelor de IT, din retail sau din domeniul medical, nu trebuie deloc neglijată situația angajatorilor care au nevoie de mână de lucru doar pe perioade de timp limitate. Este cazul antreprenorilor din agricultură, dar nu numai. Dacă faci parte din această categorie, află acum ce e de făcut astfel încât să găsești rapid oamenii de care ai nevoie pentru activitățile firmei tale!

Mâna de lucru în Sălaj – unde găsesc cei mai buni angajați?

În special în zonele rurale, trăiesc multe persoane care sunt apte de muncă, dar despre care unii angajatori spun că nu lucrează la standardul corect. Alții nici nu sunt interesați să răspundă la anunțurile de angajare de lucrători sezonieri.

Dacă un antreprenor se confruntă cu lipsa de personal în perioadele plantării sau ale recoltării, riscă să își piardă întreaga investiție, dacă nu găsește la timp oamenii potriviți. Unii au noroc și găsesc oameni de încredere, la care apelează în caz de nevoie. Însă nici aceștia nu au garanția că muncitorii vor putea fi disponibili ori de câte ori au nevoie.

În plus, majoritatea angajaților preferă să încheie contracte de muncă pe perioade nedeterminate, care să le poată asigura stabilitatea financiară. Iar pentru un antreprenor care are nevoie doar de muncitori sezonieri, acest lucru nu este avantajos: ar urma să plătească salarii lunare pentru persoane care ar avea de lucru efectiv doar 2-3 luni pe an. Așadar, afacerea ar ajunge să aibă pierderi, într-un astfel de caz.

Dar iată că în ultima perioada și România urmează exemplul țărilor vest-europene, apelând la firmele care se ocupă cu recrutarea de forță de muncă pentru toate tipurile de contracte existente pe piață.

Astfel, dacă ai probleme cu identificarea și angajarea oamenilor care să te ajute să îți duci afacerea către succes, nu îți rămâne decât să soliciți servicii de leasing de personal de la Humansource și să te bucuri de toate avantajele aduse de această opțiune.

Ce avantaje ai dacă alegi leasingul de personal?

În primul rând, vei economisi timp și bani. În al doilea rând, poți să ai siguranța că businessul tău nu va avea de suferit. Apoi, este bine să știi și că poți beneficia de consultanță și de ajutor la completarea și depunerea actelor necesare.

Atunci când închei un contract de punere la dispoziție de personal, tu vei avea de semnat doar documentele comerciale prin care furnizorul de forță de muncă îți va pune la dispoziție muncitorii de care ai nevoie. Contractul de muncă propriu-zis va fi încheiat între firma care administrează personalul și fiecare angajat în parte.

Altfel spus, ceea ce vei face tu va fi să „închiriezi” unul sau mai mulți lucrători care sunt angajați legal de către firma de leasing de personal.

Ai, de asemenea, posibilitatea să alegi dintr-o bază de date cuprinzătoare oamenii calificați și potriviți pentru job-urile pe care tu le ai de oferit. Majoritatea firmelor de acest tip recrutează forță de muncă atât din România, cât și din alte țări.

Sursa foto: Pixabay.com