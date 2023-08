Manchester City a câștigat Supercupa Europei. La finalul meciului și al prelungirilor, tabela arăta 1-1. Victoria s-a decis după penalty-uri. Este primul astfel de trofeu din istoria „cetățenilor”.

Supercupa Europei s-a disputat între Manchester City și FC Sevilla. Manchester City a câștigat Supercupa Europei, după 1-1 și 5-4 la penalty-uri. Sevilla a deschis scorul în minutul 25, când Acuna a centrat, iar En-Nesyri a trimis cu capul în bară și mingea a fost deviată în poarta „cetățenilor”.

Manchester City a restabilit egalitatea în minutul 63, când Rodri a centrat foarte bine pentru Palmer, iar acesta din urmă a trimis cu capul la colțul lung, l-a învins pe Bounou și a dus meciul la loviturile de departajare.

Pentru această performanță, formația antrenată de Pep Guardiola va fi recompensată de UEFA cu un bonus în valoare de 5 milioane de euro, în timp ce spaniolii vor primi 3,5 milioane de euro.

Totuși, acești bani sunt o nimica toată față de premiile încasate de Manchester City pentru trofeele cucerite în sezonul trecut. Titlul în Premier League le-a adus „cetățenilor” în conturi 200 de milioane de euro, FA Cup alte 5 milioane de euro, în timp ce de la UEFA au primit 112 milioane de euro pentru câștigarea Champions League.

În total, pentru cele 4 trofee din acest an, Manchester City a fost recompensată cu fabuloasa sumă de 322 de milioane de euro.

Este cea de-a patra Supercupă a Europei pe care o câștigă Pep Guardiola în cariera de antrenor, după cele două cu Barcelona în anii 2010 și 2012, și una cu Bayern Munchen în campionatul 2013-2014.

Altături de Manchester City, antrenorul spaniol a bifat astfel cel de-al 15-lea trofeu. Pep Guardiola a câștigat alături de „cetățeni” Liga Campionilor, cinci titluri de campion al Angliei, două Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii Angliei și două Supercupe ale Angliei.

Echipa spaniolă a cucerit o singură dată trofeul Supercupei, chiar în 2006, la prima participare. Sevilla trecea atunci de Barcelona cu scorul de 3-0. Au urmat 6 meciuri cu trofeul pe masă, toate pierdute. Coincidențele continuă, ultimele 4 partide fiind cedate după remize în timpul regulamentar.

„Când pierzi o finală, puține sunt aspectele pozitive. Am venit aici cu gândul de a câștiga, am dat tot ce am putut și am fost foarte aproape. Cred că efortul tututor colegilor mei a fost fantastic, toată lumea a văzut asta. Dacă vom continua așa tot sezonul, vom fi o echipă de temut”, a concluzionat Joan Jordan, mijlocașul celor de la FC Sevilla.

După victoria importantă a formației lui Pep Guardiola, fostul căpitan al lui Manchester City, Ilkay Gundogan a transmis un mesaj către foștii săi colegi: “Încântat să-i văd pe băieți sărbătorind din nou. Felicitări Manchester City!”