In data de 4 noiembrie 2020, Ionut Stroe, Ministrul Sportului si Tineretului a prezentat in Conferinta de Presa situatia de la preluarea Ministerului dupa un an de mandat. Ministrul a numit acest an foarte greu marcat de pandemie , un an al reconstructiei, un mandat pentru dezvoltare.

Ministrul Stroe a punctat cele zece realizari majore ale Ministerului respectiv desfasurarea Euro 2020 si achitarea datoriilor istorice la premierile sportivilor, fonduri europene pentru investitii in Sport si Tineret, rescriere organigrama MTS , program de refacerea centrelor de agrement pentru tineret prin investire in sport de masa, vouchere pentru tineri , demararea Programului pentru Excelenta in Sport, programul Generatia 28 referitor la demarare competitii copii si juniori si cei cu nevoi speciale , infiintarea Consiliului National pentru Tineret si proiectul NEETS pentru tinerii neincadrati precum si gestionarea crizei COVID -19.

Ministrul Ionut Stroe a completat prezentarea raportului astfel: La data organizarii EURO vom avea stadioanele gata, Aeroportul Baneasa modern organizat, cale ferata Aeroport Otopeni-Gara de Nord.

Am atras Fonduri Europene in valoare de 117 milioane euro, investitie majora in refacerea centrelor de agrement pentru Tineret, finantare prin fonduri europene si Compania Nationala de Investitii. In ceea ce priveste criza am dat 9 ordine comune MTS- MS care au reglementat activitatea sportiva. Obiectivul central al activitatii noastre in MTS a fost reasezarea sportului ca o componenta a vietii sociale in Romania. Lucram la modificarea ordinului care reglementeaza modul de testare al sportivilor in Romania in cazul COVID-19.In Romania vor putea fi folosite acele testari ieftine in jurul a 5 euro pentru competitiile interne.Am trimis modificarile la Ministerul Sanatatii si speram sa deblocam competitiile pentru copii si junior pentru ca asta era marea problema, nu-si permiteau plata testelor. Acum putem debloca si ligile inferioare .Este o chestiune de o zi, doua. Voi anunta public atunci cand va veni acest ordin de la Ministerul Sanatatii.