Acum, in Ajunul Sarbatorilor Craciunului si Anului Nou, in ajunul sperantelor de viata in mai bine , o veste trista a strabatut lumea. Seara zilei de 25 noiembrie 2020 aduce vestea disparitiei din aceasta viata a marelui fotbalist Maradona. Diego Armando Maradona nu mai este. A devenit o stea , acolo in cer, urmarita de milioanele de iubitori ai Zeului Fotbal.

Diego Armando Maradona nascut la 30.oct. 1960, Lanus- Argentina decedat in 25.noiembrie 2020 la Tigre-Argentina. A impartit cu marele fotbalist Pele titlul de cel mai bun fotbalist al secolului.A participat la patru Cupe Mondiale si a dus Argentina la titlul Mondial din 1986.Atunci a marcat in sferturi un gol controversat echipei Angliei cu mana, fiind amplificat de razboiul Angliei cu Insulele Falkland, Maradona fiind un adversar convins al englezilor. A evoluat la mari echipe din Europa gen Barcelona, Napoli,Sevilla ori in Argentina in prima perioada a lui ca fotbalist la Boca Juniors si Argentinas Junior. A simpatizat cu revolutiile din Cuba, Venezuela si alte miscari populare din America Latina. A dus si o viata tumultuoasa imbinand frumusetea fotbalului cu clipe magice de relaxare la marile evenimente mondene unde a fost invitat. Disparitia lui lasa un gol mare in agenda fotbalistica a lumii si un mare semn de intrebare daca cineva o sa poata sa ajunga la cotele maxime ale acestor evolutii.