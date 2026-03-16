Formula 1 a confirmat că Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită, programate pe 12, respectiv 19 aprilie, nu vor mai avea loc.

În contextul războiului purtat de Israel și SUA cu Iranul, conducerea Formula 1 a decis anularea celor două curse programate în zona Golfului, în Bahrain pe 12 aprilie și în Arabia Saudită o săptămână mai târziu.

„S-a confirmat astăzi că, în urma unor evaluări amănunțite, din cauza situației actuale din regiunea Orientului Mijlociu, Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită nu vor avea loc în luna aprilie.Deși au fost luate în considerare mai multe alternative, s-a decis în cele din urmă că nu se va face nicio înlocuire pentru luna aprilie.De asemenea, etapele de Formula 2, Formula 3 și F1 ACADEMY nu se vor desfășura la datele programate inițial.Decizia a fost luată în deplină consultare cu FIA și cu promotorii respectivi”, se arată în anunțul oficial.

Stefano Domenicali, președintele și CEO-ul F1, a transmis:

„Deși a fost o decizie dificilă, este, din păcate, cea corectă în această etapă, având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu. Doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi FIA, precum și incredibililor noștri promotori, pentru sprijinul și înțelegerea lor totală, deoarece aceștia așteptau cu nerăbdare să ne găzduiască cu energia și pasiunea lor obișnuite. Abia așteptăm să ne întoarcem alături de ei imediat ce circumstanțele ne vor permite acest lucru”.

Practic, Formula 1 nu doar că nu exclude, ba chiar sugerează ca cele două curse să aibă loc în altă perioadă a anului.

FIA, care guvernează competiţia, a declarat că, deşi au fost luate în considerare mai multe locaţii alternative, s-a decis în cele din urmă ca ambele curse din luna aprilie să nu fie programate.

Decizia a fost luată în urma consultării cu Formula 1, deţinută de Liberty Media, cu promotorii locali şi cu cluburile membre FIA.

„FIA va pune întotdeauna pe primul loc siguranța și bunăstarea comunității și a colegilor noștri. După o analiză atentă, am luat această decizie având ferm în vedere această responsabilitate. Sperăm în continuare la calm, siguranță și o revenire rapidă la stabilitate în regiune, iar gândurile mele rămân alături de toți cei afectați de aceste evenimente recente”, a spus și Mohammed Ben Sulayem, președintele Federației Internaționale de Automobilism.

Asta înseamnă că varianta actualizată a calendarului F1 prevede o pauză de mai bine de o lună. După cursa din Japonia, care va avea loc pe 29 martie, următoarea va avea loc în Miami, pe 3 mai.