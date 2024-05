Marius Croitoru este noul antrenor la FCU Craiova. Acesta a mai antrenat-o pe FCU Craiova în perioada iunie – octombrie 2022. A plecat cu scandal, ironizat la acea vreme de Adrian Mititelu.

Retrogradat la finalul sezonului recent încheiat, Adrian Mititelu nu renunță la FCU Craiova, chiar dacă fiul său îl îndemna să lase echipa.

De la mandatul lui Croitoru din 2022, părțile au mai încercat o dată să ajungă la un numitor comun, în octombrie 2023, după două mandate dezastruoase ale tehnicianului la FC Argeș și FC Botoșani. Situația a fost dată peste cap în numai câteva zile. Mititelu nu a fost de acord cu modul în care antrenorul ar fi urmat să fie trecut în acte.

Apoi, Croitoru și Mititelu au negociat și în februarie 2024, dar, din nou, negocierile au căzut.

„Între mine și Marius a fost o ruptură cam dură, apoi am analizat lucrurile bune pe care le-a făcut. Are autoritate, știe ce vrea de la echipă. Ridicasem standardul prea mult, am fost prea pretențios și m-am grăbit atunci și, din cauza unor rezultate proaste, am judecat prea iute la mânie. Croitoru vine după semieșecul de la Pitești, dar eu îl văd altfel, amândoi avem nevoie unul de celălalt. Eu de un antrenor bun, el de o relansare și vrem să confirmăm împreună. Are condiții bune, o bază sportivă foarte bună, terenuri la dispoziție, condiții de Liga 1, cum puține echipe din Liga 1 au. Ce să facă?! Unde să se ducă mai bine decât la FCU? Are problema aceasta, doar la Liga 2 poate să fie principal, dar pentru anul viitor are dispensă să antreneze în Superliga, dacă promovăm. E un antrenor bun, cu perspective”, a declarat Adrian Mititelu.