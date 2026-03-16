Marș triumfal în Capitală! SCM Zalău a „spulberat” CSM București în mai puțin de o oră.

SCM Zalău „instalează” un regim de forță la București. Victorie categorică în 55 de minute contra CSM-ului. SCM Zalău a oferit o veritabilă lecție de volei pe terenul celor de la CSM București. Elevii antrenați de Adrian Feher s-au impus fără drept de apel, cu scorul de 3-0, într-o partidă care a durat mai puțin de o oră.

Diferența de valoare dintre cele două formații a fost evidentă încă de la primele schimburi de mingi. Zalăul a intrat pe teren extrem de concentrat, reușind să anihileze ofensiva „tigrilor” bucureșteni prin blocaje precise și un serviciu agresiv.

Statisticile meciului reflectă raportul de forțe disproporționat. Au arătat o eficiență maximă, deoarece SCM Zalău a permis adversarilor doar 44 de puncte pe parcursul întregului meci. Dea asemenea, putem vorbi clar despre rapiditate maximă, deoarece „mașinăria” lui Adrian Feher a închis conturile în doar 55 de minute, transformând o deplasare dificilă într-un antrenament oficial cu public.

Nu în ultimul rând, scorul pe seturi, care au fost închise la 16, 15, și 13, arată o creștere constantă a presiunii puse de oaspeți, care nu au lăsat nicio șansă de revenire gazdelor.

Așadar, misiunea „Top 3” continua pentru SCM Zalău.

Această victorie de trei puncte este crucială în economia clasamentului Diviziei A1 masculin, unde lupta pentru podium la finalul sezonului regulat este mai strânsă ca niciodată. SCM Zalău își consolidează astfel poziția în partea superioară a ierarhiei, punând presiune pe rivalele directe în cursa pentru un loc cât mai bun în faza de play-off.

Cu moralul la cote înalte după acest succes fulgerător, băieții de sub Meseș demonstrează că sunt una dintre cele mai în formă echipe ale campionatului, fiind gata să atace obiectivele îndrăznețe fixate pentru acest final de sezon.

În celelalte partide ale etapei, Rapid București câștigă la Craiova disputa cu SCM Universitatea și își asigură locul 6 la finalul sezonului regulat. Băieții lui Laurențiu Lică nu au început prea bine, gazdele au condus cu 14-9, dar Rapid a revenit și a câștigat setul în prelungiri, 27-25. Oltenii au egalat situația la seturi, dar apoi Rapidul a jucat din ce în ce mai bine și a fructificat fiecare greșeală a adversarei. Rapid a dispus de SCM ”U” Craiova cu 3-1 în Sala Polivalentă din Craiova.

Știința București a încercat să dea o replică bună campioanei Dinamo, însă, Dinamo a câştigat duelul cu CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu scorul de 3-0 în Sala Politehnica Jucătorii gazdă au fost trădați însă de finalurile de set. Dinamo s-a impus cu 3-0 și rămâne în lupta pentru locurile 3-4 la finalul sezonului regulat. Știința e pe locul 8, la un singur punct în spatele celor de la SCM U Craiova, cu o singură etapă rămasă de disputat.

O opoziție serioasă pusă de Unirea Dej în fața Arcadei Galați, într-un meci care nu mai avea implicații în clasament, indiferent de rezultat. Sergiu Stancu, antrenorul oaspeților, a rulat tot lotul de jucători, iar Arcada s-a impus cu 3-0.

Unirea Dej a contat în primele două seturi, dar de fiecare dată a cedat pe final. De la 21-21 în primul și de la 22-20 în cel de-al doilea. Arcada va termina sezonul regulat pe locul 2, iar Unirea Dej va intra în play-out de pe poziția a noua.

Corona Brașov și Steaua au oferit o confruntare senzațională în etapa a 21-a. Cele mai în formă echipe s-au luptat două ore și 45 de minute pentru a se stabili o învingătoare. Corona Brașov a pierdut duelul de pe teren propriu cu Steaua București, liderul Diviziei A1 de volei masculin, scor 2-3.

Bucureștenii, care veneau după 14 victorii consecutive, și-au trecut în cont primele două seturi, dar la mare luptă. Corona, cu 8 victorii la rând, avea nevoie de un succes de trei puncte pentru a-și păstra locul 3 în clasament. Deși obiectivul fusese ratat, gazdele nu au cedat și au egalat la 2-2. S-a intrat astfel în decisiv.

Acolo s-a mers cap la cap, Corona a salvat două mingi de meci la 12-14, apoi alte două la 14-15 și 15-16, dar nu a mai avut ce să facă la cea de-a cincea. Steaua a câștigat cu 18-16 și își continuă seria formidabilă. Brașovul va cădea, cel mai probabil, pe locul 5, la finalul sezonului, îngreunându-și misiunea pentru play-off.